Frederiksplein wordt volgend jaar een fietsplein

Daarnaast worden de tramhaltes verplaatst, een in elke richting. Twee haltes worden langer, zodat er twee trams tegelijk kunnen stoppen. De gemeente verwacht dat met de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en de wijzigingen in het lijnennet van de stad door GVB dat er meer tramverkeer op het Frederiksplein ontstaat.



Eén groot fietspad

Sinds afgelopen jaar is de Sarphatistraat een fietsstraat geworden. In feite is de straat één groot fietspad geworden, met een trambaan in het midden, waar auto's weliswaar welkom zijn, maar zich als gast dienen te gedragen.



Uit de evaluatie blijkt dit zeer goed te ­werken: auto's houden zich aan de lagere snelheid en blijken fietsers pas te passeren als daar alle gelegenheid voor is.



De gemeente gaat ook een tweede fietsring onderzoeken, die loopt van de Bilderdijkstraat naar de Eerste Constantijn Huygensstraat, het ­Museumplein en de Ceintuurbaan.