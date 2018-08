Frederiksplein 's avonds al dagen 'aardedonker'

Bewoner Frans Jacobs spreekt van een gevaarlijke situatie. "Buurtbewoners gaan met zaklampen het plein over, omdat je geen hand voor ogen ziet," vertelt hij. Hangjongeren die zich in het donker ophouden geven de bewoners een onveilig gevoel.



Meerdere meldingen bij de gemeente en bij de buurtregisseur hebben maandag nog niets opgeleverd. Tot ongenoegen van Jacobs. "Het lijkt wel alsof niemand hier verantwoordelijkheid voor draagt."



Storing

Volgens Jacobs is de straatverlichting op het Frederiksplein een 'ongoing story'. "We zitten hier regelmatig in het donker, maar de gemeente doet er niets aan."



Een woordvoerder van de gemeente meldt dat het probleem bekend is. "Er blijkt een storing in het ondergrondse netwerk, de bekabeling, te zijn. Liander verhelpt deze storing zo snel als mogelijk."



De werkzaamheden staan ingepland voor dinsdag 14 augustus.



Lees ook: Zuinige ledlamp voor 100.000 straatlantaarns Amsterdam