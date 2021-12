Freddie M. sloeg zijn invalide buurman (72) dood: ‘Ik ben het slachtoffer’

Mensen hebben kort na het incident bloemen gelegd op de plek waar frans Brons met een ijzeren stuk gereedschap op zijn hoofd werd geslagen. Brons overleed aan zijn verwondingen. Beeld Jean-Pierre Jans

De officier van justitie sprak van ‘woede, wraak en gevoelens van onmacht’ bij M., die voor volledig toerekeningsvatbaar wordt gehouden. M. heeft eerder agressief gedrag getoond tegen zijn ex-vrouw en zoon.

“Hij kropt zijn gevoelens op en toont ineens agressief gedrag,” aldus de officier. “Zijn emoties nemen dan de overhand. Ik heb dit ook op zitting gezien, ook hier. Hij geeft zijn ex-vrouw de schuld van zijn handelen. Boosheid en schaamtegevoelens kunnen niet op een ander worden afgewend. Hij bekommerde zich ook niet over het slachtoffer. Hij heeft weinig berouw. Hij heeft het wel over zijn eigen slachtofferschap.”

Aanval op straat

M. sloeg op 31 maart op klaarlichte dag zijn overbuurman dood op de brug bij de kruising van de Nobelweg en Hugo de Vrieslaan in de Watergraafsmeer. Een dag voor het incident had hij zijn vrouw met Brons, die hij al twintig jaar kende, betrapt in zijn huis. M., die in scheiding lag met zijn vrouw, zei dat hij zijn vrouw met Brons naakt op de bank aantrof. M: “Ze waren bezig met seks. Mijn vrouw had eerder gezegd dat ze het niet deed met andere mannen. In mijn éigen huis. Ik maakte foto’s van hen en dacht: Ik moet hier weg.”

Toen Brons de volgende dag M. met zijn mestwagen op de brug zag staan om water te tanken voor een bouwproject, besloot hij verhaal bij hem te halen. “Ik zag Brons plotseling voor me staan in zijn scootmobiel,” zei M. in de rechtszaal. “Hij had het over de foto’s die ik van hem en mijn vrouw had gemaakt. Hij begon te schelden en te spugen. Ik zei dat hij weg moest gaan maar hij bleef doorgaan. Hij probeerde me omver te rijden en reed tegen me aan.”

M. pakte daarop de stalen mestverspreider van de mestwagen. “Ik wilde voor straf zijn scootmobiel stuk maken. Ik wilde dat hij naar huis ging. Mijn hoofd zat vol. Ik kon het niet meer aan. Ik weet niet wat er met me gebeurde op dat moment. Het was een raar moment.”

Een getuige zag dat M. met het gereedschap tegen de zijkant van het hoofd van Brons sloeg en vervolgens hoe M. de mestverspreider weer terughing op de wagen. Ze noemde M. koelbloedig. Een andere getuige zag M. vervolgens in zijn cabine plaatsnemen. “Iedereen was verbijsterd, het was schokkend.”

M. belde vanuit de cabine zijn werk en zijn dochter. “Ik was wel geschrokken toen hij op de grond lag. Het heeft me wel iets gedaan. Ik heb slapeloze nachten.”

Grootste slachtoffer

Volgens de psycholoog die hem heeft onderzocht, heeft M. geen psychische of psychiatrische stoornis. Wel kropt hij veel op, waardoor het tot een agressieve uitbarsting kan komen.

M. huilde in de rechtszaal en boog zijn hoofd: “Ik heb niet gedacht dat ik zoiets zou doen. Het zat niet in mijn hoofd. Het doet me veel.” De aanval was volgens hem een opwelling. “Ik kwam in een trechter terecht. Het spijt me zeer wat er gebeurd is. Ik ben nu het grootste slachtoffer van alles wat er gebeurd is. Voor mij is het zwaar.”

Wanhoopsdaad

M. stond ook terecht voor mishandeling van zijn toenmalige vrouw in mei 2020. Hij had haar met een lepel geslagen tegen onder meer haar hoofd. “De aanleiding was dat ze mijn auto had gepakt zonder het te vragen. Ze wilde ook niet naar me luisteren. Ze stal ook dingen.”

Volgens M.’s advocaat, Manon Aalmoes, had haar cliënt, die thuis alle ballen in de lucht hield omdat zijn vrouw psychische problemen had en zich prostitueerde voor krasloten, niet de opzet Brons te doden. “Mijn cliënt zocht Brons niet op nadat hij hem had aangetroffen op de bank, Brons zocht hém op. M. was reddeloos en radeloos. Het was een wanhoopsdaad.”

Er was volgens haar geen sprake van wraak. “Hij is geen gewetenloze dader. Hij wilde Brons niet dood hebben, hij wilde met rust gelaten worden.” Aalmoes: “In de wijk zag niemand iets van de dementie van Brons. Hij was een alcoholist en reed mensen van de stoep. Hij had nooit naar M.’s vrouw mogen gaan. Hij overschreed ethische normen.”

Ze verzocht ontslag van rechtsvervolging omdat M. er niets aan kon doen.

De advocaat van de slachtoffers bestreed dat Brons M. bewust had opgezocht. “Brons was vergeetachtig. Hij reed gewoon zijn vaste route naar de Vomar.”

De rechtbank doet op 17 december uitspraak.