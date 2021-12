Freddie M. krijgt 10 jaar cel voor doodslaan invalide buurman (72) uit Amsteldorp

Mensen hebben bloemen gelegd op de plek waar Brons werd aangevallen. Beeld Jean-Pierre Jans

De geweldsuitbarsting vond plaats op woensdagmiddag 31 maart, vlak bij Park Frankendael. Frans Brons was op weg naar de Vomar toen hij zijn buurman Freddie M. tegenkwam. Die was op dat moment aan het werk aan een bouwproject bij het Amstelstation. M. stond met zijn giertank bij een sloot geparkeerd. Op het moment dat de twee elkaar troffen, pakte Freddie M. een mengmestverdeler van ruim tien kilo en sloeg Brons daarmee tenminste drie keer hard op zijn hoofd.

Nadat Brons in elkaar zakte, liep Freddie M. weg zonder zich om zijn buurman te bekommeren.

Twee artsen in opleiding die op dat moment toevallig in de buurt waren, reanimeerden de hevig bloedende Brons nog, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. De Amsteldorper overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Geen berouw

De dag voor het incident was Freddie M. bij zijn ex-vrouw langsgegaan om daar spullen op te halen. Zij kampte al langer met ernstige psychische problemen. In de woning trof hij vervolgens zijn ex-vrouw en Frans Brons naakt aan op de bank. Freddie M. maakte enkele foto’s en vertrok.

De advocaat van Freddie M. voerde aan dat er sprake zou zijn geweest van psychische overmacht. Freddie M. heeft tijdens de rechtszaak verklaard dat het niet zijn bedoeling was om het slachtoffer te doden. Toen hij zijn buurman tegenkwam, een dag nadat hij hem betrapt had met zijn ex, zou Brons hem gevraagd hebben om de foto’s van zijn toestel te verwijderen. Daarop zouden alle stoppen zijn doorgeslagen.

De rechtbank ziet voor dat scenario geen bewijs. Strafverzwarend is dat Freddie M. tijdens de zittingen geen berouw toonde en vooral zijn eigen slachtofferschap benadrukte. Volgens de rechtbank is de nabestaanden van Brons ‘onherstelbaar leed' aangedaan.

Naast zijn veroordeling voor het doodslaan van Frans Brons, is M. veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex-vrouw op 22 mei 2020. Behalve de celstraf moet hij ruim 63.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.