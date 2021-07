Fraudeur Ronald S. hielp honderden criminelen aan luxe appartementen

Ronald S. regelde valse papieren waarmee criminelen appartementen konden huren. Beeld Getty Images/EyeEm

Een bewoner van een luxe appartementencomplex in Amsterdam-Noord stelde beteuterd vast dat zij de enige normale huurder was op haar verdieping. Een gezamenlijk onderzoeksteam van politie, justitie, gemeente en Belastingdienst rolde in de drie andere appartementen op haar etage twee hennepplantages op en trof er een stash (bergplaats) voor drugs aan.

De vondst in Noord was een van de uitkomsten van een groot onderzoek onder codenaam Yuki naar appartementen die vooral criminelen en vreemdelingen hadden gehuurd via tussenpersoon Ronald S. (53) uit Aalsmeer. Hij regelde alle papieren waar verhuurmakelaars om vragen. Valse papieren, in dit geval.

De drugsverslaafde S. was in beeld gekomen als bijvangst in een onderzoek naar een bende die in blokken cocaïne handelde. Gaandeweg zag het observatieteam S. regelmatig dure ­panden binnengaan, evenals een woning in Aalsmeer waar niemand stond ingeschreven maar waar hij zelf bleek te wonen voor 2500 euro per maand.

Vuilniszakken vol bewijs

Tijdens een politiecontrole bleek hij kantoor aan huis te houden. Op tafel stonden twee computers met verschillende legitimatiebewijzen ernaast – en een spiegel met twee lijntjes coke.

Na langdurig onderzoek werd duidelijk waarin de man precies handelde. Voor waarschijnlijk minstens vierhonderd kandidaat-huurders ­regelde hij valse werkgeversverklaringen, bankafschriften, een fictief arbeidsverleden bij het UWV, valse stempels; al wat de makelaars verlangen van huurders die in hun appartementen in het duurste segment (met een huur van 1500 tot 2500 euro per maand) willen wonen.

De kandidaat-huurders moesten contant 1000 euro vooruit betalen en 1000 euro bij ontvangst van het papierwerk. S. leverde het onderzoeksteam onbedoeld zelf bewijs, in een stuk of tien vuilniszakken vol papieren. Hij had geen pasje voor de afvalcontainer, dus had de zakken maar op zijn balkon gestald.

Veel makelaars stellen geen lastige vragen ­zolang een huurder maar aantoont dat hij of zij de forse huur kan betalen. Makelaars die onverhoopt wél de telefoon pakten om een en ander te controleren kregen niet de opgegeven werkgever van de huurder aan de lijn, maar Ronald S., die daartoe verschillende telefoons in zijn kantoortje had liggen.

De voornoemde partijen die via het Regionaal Informatie- en Epertisecentrum Amsterdam-Amstelland (Riec) strijden tegen ‘ondermijning’ van de stad door criminelen, deden samen met de wijkteams van de politie onderzoek naar een selectie van huurappartementen die S. voor zijn malafide klanten had geregeld.

In afgeluisterde gesprekken spraken de klanten over ‘die huizenman’. Zo’n vierhonderd namen uit S.’ computers werden voorgelegd aan grote makelaarskantoren. Die konden de ­namen aan zo’n honderd woningen koppelen – de helft daarvan in Amsterdam, de andere helft verspreid over Nederland.

Huiszoekingen leverden uiteindelijk 21 hennepplantages op, een partij van 15 kilo hennep, een partij van 4 kilo cocaïne, xtc-pillen en vele dure merkartikelen zoals exclusieve tassen en horloges. Twee auto’s en duizenden euro’s aan contanten werden in beslag genomen. Verschillende woningen waarin drugs werden gevonden zijn voor drie tot zes maanden gesloten.

De vondsten leidden tot verschillende strafdossiers waarover het Openbaar Ministerie nog moet beslissen. Hoofdverdachte Ronald S. kreeg van de Amsterdamse rechtbank onlangs twee jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Justitie had drie jaar geëist.

Zijn ex-vriendin en dochter, die hem volgens het onderzoeksteam hebben geholpen, moeten nog voor de rechter komen.

Cokeverslaving

De officier van justitie had de rechtbank vier sterke casussen voorgelegd, als voorbeeld van de honderden namen waarvoor S. had bemiddeld. De rechters wogen mee dat hij fysiek en op de harde schijven van zijn computers heel veel valse documenten had staan. Zelf had hij in een gedeeltelijke bekentenis toegegeven ‘50 á 60 setjes’ valse papieren te hebben geregeld, onder meer om zijn cocaïneverslaving te bekostigen. Justitie gaat ervan uit dat hij die bekentenis afstemde op het strafdossier. S. was in 2018 al eens voor fraude veroordeeld. De proeftijd van de deels voorwaardelijke straf die hem toen was opgelegd, liep nog.

Ronald S. ‘heeft weinig stabiliteit in zijn leven’, stelt de rechtbank in het vonnis. Hij heeft geen huis en werk meer, maar wel forse schulden. Zijn ex verhuisde terug naar haar familie in het buitenland.

Aanpak woonfraude

Het gaat het Riec niet om alleen Ronald S., maar om het bestrijden van woonfraude in brede zin. “In deze zaak hebben we goed kunnen optreden, maar als je echt wat wilt doen tegen ondermijning, moet je verder gaan dan de strafzaak. Dan zul je structureel wat tegen dit soort fenomenen moeten doen,” zegt de officier van justitie, die vanwege zijn werk niet met zijn naam in de krant wil. “We praten inmiddels met de makelaarskantoren in de vrije sector, maar werken ook samen met woningcorporaties zoals Ymere en Eigen Haard. De verhuurders zijn blij dat wij ingrijpen. Die willen natuurlijk ook geen foute huurders in hun panden.”

Het Riec werkt aan ‘een barrièremodel’ om obstakels op te werpen tegen woonfraude, in samenwerking met alle relevante partijen in de markt. Makelaars mogen vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maar beperkt persoonsgegevens delen met andere partijen, maar juridisch staat ze minder in de weg dan ze soms denken, zegt de officier.

De rechercheur die het onderzoek namens de politie coördineerde zegt: “De makelaars die wij hebben gesproken, verhuurden niet bewust aan criminelen, maar door hun gebrekkige controle krijgen die wel de kans. Soms trekken criminelen al in luxe appartementencomplexen die net zijn opgeleverd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

De afgelopen jaren zijn in Amsterdam meerdere malafide woningbemiddelaars veroordeeld tot celstraffen, zoals de in het milieu bekende namen Monike H. (63) en Sidney S. (57). In december deden verschillende overheidsinstanties gezamenlijk onderzoek naar criminele bewoners van de nieuwe wijk Holland Park in Diemen-Zuid. Het gebruik van valse werkgeversverklaringen en loonstroken, ook voor ­woningen in Holland Park, was in september aanleiding voor de arrestatie van woningbemiddelaar Ophilia R. (28) uit Zuidoost.