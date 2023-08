Fratellini blijft op het nippertje open, broodjeszaak in de Haarlemmerbuurt krijgt extra tijd om te veranderen

Fratellini, een Italiaanse delicatessenzaak in de Haarlemmerstraat, past volgens de gemeente in zijn huidige opzet niet in het bestemmingsplan. Beeld Mariet Dingemans

Opeens stonden er vorige week woensdag toezichthouders op de stoep, vertelt eigenaar Michael Eman die de delicatessenzaak samen met zijn vrouw Simone runt. “We kregen de mededeling dat onze sloten de dag erna, op donderdag, zouden worden vervangen. Vanwege privéomstandigheden werd dat uitgesteld tot dinsdagochtend elf uur, dan zouden we dicht moeten.”

Eman had zijn winkel al leeggehaald en het personeel afgebeld toen hij maandagmiddag het bericht kreeg toch open te mogen blijven. “De sluiting is tot maandag 28 augustus opgeschort. We hebben een plan gemaakt om de zaak te veranderen en we wachten nu op een reactie van de gemeente.”

Bestemmingsplan winkeldiversiteit

Het besluit van de gemeente is een voor het koppel plotselinge wending in een proces dat in december begon. Na een melding van een ondernemer in de buurt, verrichtten handhavers van de gemeente een controle. Zij stelden vast dat het concept van de zaak niet strookte met het bestemmingsplan Winkeldiversiteit, dat is gericht op het beperken van toeristen- en souvenirwinkels. De winkel wordt ook gebruikt als horeca, luidde het oordeel van de gemeente, en dat mag niet.

Een volgens Eman prettig gesprek met de gemeente volgde in januari, wat resulteerde in een compromis wat erop neerkwam dat er wat aanpassingen aan de zaak moeten worden verricht. “We hebben niet eens bezwaar aangetekend, omdat we juist wilden meebewegen en niet dwars willen liggen,” aldus Eman.

Toch bleek de zaak ondanks de wijzigingen volgens het gemeentebeleid een ‘mengformule’, een winkel waarvan een deel ook wordt gebruikt voor horeca-activiteiten.

Maatwerk

Het viel de eigenaren, maar ook vele buurtbewoners zwaar. Fratellini kreeg een dwangsom opgelegd en om dat te voorkomen werd in april een petitie gestart, die inmiddels zo’n 900 keer is ondertekend. De omwonenden vroegen de gemeente om maatwerk. “Ik begrijp het beleid van de gemeente, de verloedering van de stad begint bij de snoep- en Nutellawinkels,” zei vaste klant Jan Steinebach toen. “Maar als een zaak als deze onder dezelfde noemer wordt geschaard, is dat echt zonde.”

Ook nu bekommert de buurt zich om wat de eigenaren boven het hoofd hangt. ‘We dreigen een ondernemer te verliezen in de Haarlemmerbuurt,’ valt te lezen in een recente post op de Instagrampagina haarlemmerbuurtinamsterdam, die bijna drieduizend volgers heeft. ‘Er is maatwerk nodig om de winkelstraat voor de buurt levendig en leefbaar te houden. (...) Zo verliezen we hardwerkende ondernemers die een toevoeging zijn voor de buurt.’

In juni schakelden Eman en zijn vrouw een advocaat in. “Er is toen met de afdeling handhaving goed contact geweest,” vertelt Eman.

De eigenaren deden in juli nog enkele aanpassingen. “Toen kwam het bericht van handhaving dat er geen sprake meer zou zijn van horeca. Ze gaven ons het idee dat het wel goed zou komen.”

Het bericht dat Fratellini dinsdag zou moeten sluiten, viel het koppel daarom rauw op het dak. “Het voelt niet oké en geeft veel frustratie.”

Dat Fratellini alsnog open mag blijven noemt Eman ‘onzorgvuldig beleid’.

“We gaan niet zomaar over tot sluiting,” zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum over de kwestie.

In strijd met beleid

Maandag heeft de gemeente de eigenaren laten weten dat ze tot volgende week woensdag de tijd hebben om hun zaak verder aan te passen. De zitgelegenheden moeten worden verwijderd, er mag geen alcohol worden geschonken en Fratellini mag niet meer als eetgelegenheid adverteren. Als de eigenaren de zaak voor volgende week woensdag niet voldoende hebben aangepast, gaat de gemeente de maandag daarna alsnog over tot sluiting.

Dat de mogelijke sluiting een verrassing is voor de eigaren kan de woordvoerder zich niet voorstellen. “Er zijn diverse waarschuwingen gegeven, waarbij elke keer is aangegeven dat als Fratellini niet aangepast wordt een sluiting het gevolg kan zijn.”

Dat de buurt het opneemt voor Fratellini is lastig voor de gemeente. “De winkel heeft in korte tijd een goede reputatie opgebouwd en valt in de smaak in de buurt. Dat vinden wij leuk, maar ook zij moeten zich aan de regels houden,” zegt de woordvoerder.

Plan van aanpak

Eman en zijn vrouw hebben een plan voor wijzigingen al bij de gemeente ingediend. “Nadat wij bericht hadden gekregen dat we zouden moesten sluiten, hebben we meteen een plan van aanpak opgesteld en dat is afgelopen weekend naar de gemeente gestuurd,” vertelt Eman. “Onze contactpersoon had ons plan alleen niet doorgestuurd naar de jurist die hier over gaat.”

In dat plan moeten de eigenaren zich nauwlettend houden aan alle eisen. Zo mag er geen focaccia in het zicht van de klant worden gemaakt, vertelt Eman. “Het gaat soms heel ver. Wij willen ons netjes opstellen, echt, maar je wordt bijna als crimineel behandeld. Alsof we geen broodjes, maar drugs verkopen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Haarlemmerbuurt in Amsterdam (@haarlemmerbuurtinamsterdam) op 14 Aug 2023 om 2:41 PDT

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: