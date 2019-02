Franse branchegenoot neemt Kas Bank over

Na het vertrek van andere banken uit de grachtengordel gold de in 1806 opgerichte Kas Bank nog even als de grootste werkgever van de binnenstad.



De laatste jaren zat het hoofdkantoor in Zuidoost, nadat Kas Bank beeldbepalende panden in de Spuistraat en de Nieuwezijds Voorburgwal had verkocht. Het personeel kromp intussen alleen maar verder in, van 750 mensen in 2014 naar 475.



Pensioenfondsen

Het bod van de Fransen van 12,75 per aandeel betekent een premie van 110 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. De overname geeft Caceis toegang tot de Nederlandse markt. Voor Kas Bank wordt het uitgelegd als een manier zijn specialistische dienstverlening aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen uit te breiden naar heel Europa.



De verwachting is dat de overname in het derde kwartaal van dit jaar wordt afgerond. Dat is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB).



Kas Bank noemt zich graag de oudste start-up van Nederland. Het in 1806 opgerichte kassiersbedrijf groeide uit tot een administratiebank. Kas Bank-topman Sikko van Katwijk verwacht dat zijn Nederlandse, Duitse en Britse klanten zullen profiteren van de schaalvergroting naar een grote speler op Europees niveau.



Gezwmenlijk beheren Caceis en Kas Bank 2800 miljard aan vermogen, onderstreept Van Katwijk. Daarvan komt 2600 miljard voor rekening van Caceis. Voor het personeel is de overname volgens hem interessant omdat er meer carrièreperspectieven komen.