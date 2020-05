Frans van der Avert nieuwe voorzitter Pride

Beeld Marc Driessen

Dat laat Carolien Gehrels weten. Zij was door burgemeester Halsema als formateur aangesteld nadat het volledige bestuur van Pride begin maart was afgetreden uit solidariteit met Huffnagel.

De stichting Pride Amsterdam is de organisatie achter de Pride Week, die doorgaans in de laatste week van juli wordt gehouden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de editie van 2020 afgelast.

Voormalig D66-raadslid Carlien Roodink treedt als penningmeester toe tot het nieuwe bestuur, ­samen met fotograaf Jonathan Oron, jurist bij het College voor de Rechten van de Mens Geneviève Lieuw en ­inves­teer-­ der Huib Wurfbain. Volgens Gehrels is het bestuur een goede afspiegeling van de verscheidenheid binnen de Amsterdamse lhbtq-community.

Natuurlijk gezag

Van der Avert, momenteel directeur van Paleis Soestdijk, was als directeur jarenlang verantwoordelijk voor de strategie achter de citymarketing van Amsterdam, ook werkte hij voor ­musea als de Hermitage en het Rijksmuseum. “Een voorzitter met natuurlijk gezag die Amsterdam tot in de haarvaten kent,” zegt Gehrels. “Een man die idealen en visie koppelt aan een prettig zakelijke benadering, met groot gevoel voor kwaliteit.”

Huffnagel stapte begin maart op. Hij kreeg zware kritiek van tientallen progressieve organisaties nadat hij zich in het radioprogramma Spraakmakers negatief had uitgelaten over de komst van vluchtelingen naar ­Nederland.

Volgens Huffnagel deed hij zijn ­uitspraken als opiniemaker en oud-politicus. Hij bood zijn excuses aan. Maar zeker 95 progressieve organi­saties, waaronder het COC, vonden dat Huffnagel blijk had gegeven van intolerantie en eisten zijn aftreden. Op 9 maart stapte hij op.