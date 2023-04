Frans oorlogsschip ligt niet op prominente plek in Amsterdam: ‘Gereserveerd voor riviercruises’

De FS Normandie op het IJ. Beeld Robby Hiel

Bij de welkomstceremonie voor de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte, vuurde FS Normandie dinsdag vanaf het water 21 saluutschoten af. Geen alledaagse gebeurtenis, benadrukte ook de gemeente Amsterdam: ‘Dat een bezoekend staatshoofd een eigen oorlogsschip meeneemt, dat namens dat staatshoofd een saluut aan Nederland brengt, is heel uniek.’

Het schip was vervolgens wel gewoon afhankelijk van alledaagse aanmeermogelijkheden en kwam in de Suezhaven in het Westelijk Havengebied terecht. “Het is zeker niet ongastvrij bedoeld,” vertelt woordvoerder van Port of Amsterdam Anja de Kiewit.

De FS Normandie is zo’n 142 meter lang en ongeveer 20 meter breed. “Zulke grote marineschepen kunnen niet overal in het centrum liggen. Waar dat wel mogelijk is – in de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) – was geen plek. Het is altijd puzzelen met de ruimte die er op dat moment is.”

Aanvraag voor Frans schip kwam pas laat

“Het is riviercruiseseizoen, de Keukenhof is open. Met name in april en mei is het dan heel druk in de haven,” vertelt De Kiewit. “Reserveringen worden vaak al twee jaar van tevoren gedaan – en betaald. Riviercruises geven dan al aan: we komen weer!”

Voor het marineschip is blijkbaar pas veel later een aanvraag gedaan, zegt de woordvoerder. “Je moet de haven zien als een soort parkeergarage waar je een reservering maakt voor een bepaalde plek. Die afspraken willen we dan gewoon nakomen.”

Het Franse defensieschip ligt dus het grootste gedeelte van het verblijf in de Suezhaven, in het Westelijk Havengebied. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marine komen ook Nederlandse marineschepen wel eens ‘drie hoog achter’ te liggen, zoals hij het zelf verwoordt.

“Ik kan me nog herinneren dat we bij Sicilië op een plek dicht bij het centrum hoopten, maar uiteindelijk op een industrieterrein belandden. Volgens mij ervaart niemand dat als ongastvrij. Vooral in het cruiseschepenseizoen kan het gewoon niet anders.”

Toch een plek bij de PTA

Voor woensdagmiddag lukte het wél om voor het Franse schip plek te maken bij de PTA, waar president Macron en koning Willem-Alexander aan boord gaan. De Kiewit: “Het schip 48 uur in het centrum te laten liggen lukte niet, gezien de andere reserveringen. Maar natuurlijk hebben we wel gekeken: wat kunnen we wel faciliteren?”

Volgens de planning ligt de FS Normandie uiteindelijk tot 17.00 uur bij de PTA. “Uiteindelijk hebben we toch een beetje kunnen schuiven en is dit eruit gekomen. Dus wij zijn zeker niet ontevreden.”

