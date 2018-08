Frans Malschaert verplaatst kunstwerk naar schip

Het kunstwerk, dat bestaat uit vijftien grote ijzeren kubussen die uiteindelijk een constructie van achttien bij achttien meter moeten vormen, wordt verplaatst naar oude vuilnisboot die naast het terrein in het water ligt.



Eind vorige maand velde de kantonrechter na meer dan een jaar juridisch getouwtrek het oordeel dat Malschaert moet vertrekken van het terrein aan de Papaverweg, om de hoek bij NDSM, waar hij bouwt aan Het Blok, zijn levenswerk waar hij in 1993 mee begon.



Malschaert wilde daarop een bodemprocedure starten omdat hij geen alternatieve locatie had, maar hij heeft toch besloten de handdoek definitief in de ring te gooien. "Ik had een helder moment, toen heb ik toch maar bedacht om het te ontmantelen. Het is vechten tegen de bierkaai."



Schroothoop

Malschaert, die eerder nog vreesde dat het kunstwerk op de schroothoop zou belanden, ziet de toekomst inmiddels zonnig in. "Hoe ik het nu ga doen, is het weer een nieuwe start. Als je ergens niet kapot aan gaat, dan is de volgende stap vaak nog wel een mooiere. Maar ik vind het natuurlijk wel verschrikkelijk om hier afscheid van te nemen."



Malschaert weet nog niet waar het vuilnisschip komt te liggen. "Misschien zegt de gemeente wel dat ik hier kan blijven of bieden ze me een andere plek aan."



De kunstenaar heeft nog steeds goede hoop zijn kunstweer ooit aan een groot publiek te kunnen tonen, het liefst in het water bij Oosterdok.



Het Blok bestaat uit vijftien grote ijzeren kubussen, die uiteindelijk een constructie van achttien bij achttien meter moeten vormen. Het idee is dat bezoekers via trappen omhoog kunnen naar twee levensgrote ijzeren paarden die via mechanische aandrijving op zonne-energie rondgalopperen.



