Frans Banninck Cocqpenning voor rabbijn Ten Brink

Burgemeester Femke Halsema heeft de penning uitgereikt tijdens een eredienst voor de rabbijn.



Ten Brink ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij de LJGA, zijn inspanningen binnen de Joodse samenleving en zijn vrijwillige inzet voor onder meer het Nederlands Auschwitz Comité.



Hij haalde zijn rabbijntitel op het Londense seminarium voor liberaal Jodendom. Hij werkte eerst in verschillende joodse gemeenten in Nederland en werd bijna 25 jaar geleden benoemd in zijn huidige functie bij de LJGA.



Banninck Cocq

De penning is vernoemd naar oud-burgemeester Frans Banninck Cocq, die afgebeeld is op De Nachtwacht. De penning bestaat sinds 1996. Amsterdammers die zich ten minste tien jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel, maatschappelijk of economisch gebied komen in aanmerking.