Frans Banninck Cocq-penning voor voorzitter Light Festival

Hij ontving de penning uit handen van burgemeester Femke Halsema. Guttmann kreeg de Amsterdamse onderscheiding vanwege zijn jarenlange culturele en maatschappelijke inzet voor de stad.



Guttmann, van 1984 tot 2016 eigenaar van Canal Company, was onder meer aanjager van milieuvriendelijk varen in de Amsterdamse rondvaartsector.



In 2012 zette hij het Amsterdam Light Festival op, dat inmiddels aan de zevende editie is begonnen.



De penning is vernoemd naar oud-burgemeester Frans Banninck Cocq, die afgebeeld is op De Nachtwacht. De penning bestaat sinds 1996. Amsterdammers die zich ten minste tien jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel, maatschappelijk of economisch gebied komen in aanmerking.



