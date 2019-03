Frans Banninck Cockpenning voor journalist Max van Weezel

Van Weezel is onderscheiden voor zijn 'uitzonderlijke bijdrage' aan de politieke journalistiek. De Amsterdammer verslaat sinds 1981 namens Vrij Nederland het Haagse Binnenhof, en was achtereenvolgens politiek redacteur, chef van de opiniepagina en adjunct-hoofdredacteur van dat blad. Sinds 2004 is hij politiek commentator voor Vrij Nederland.



Daarnaast heeft Van Weezel de NPO Radio 1-programma's Argos en Met Het Oog op Morgen gepresenteerd, en was hij bestuurslid van het Haagse percentrum Nieuwspoort, en de Nederladse Vereniging voor Journalisten (NVJ). Tot en met vorige week was hij te horen in de podcast de Haagse Stemming van NPO Radio 1.



Daarvoor maakte Van Weezel vrijdag noodgedwongen voorlopig zijn laatste uitzending. In december werd duidelijk dat de journalist een ongeneeslijke vorm van alvleesklierkanker heeft. Het volgen van de actualiteiten houdt hem op de been, zei hij toen hij op de radio over zijn ziekte vertelde. "De wereld gaat door en ik wil er zo veel mogelijk bij zijn. Sterven in het harnas heet dat."



