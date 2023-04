Frank van Vuuren (1970-2023), dol op verhalen met een rauw randje, schreef zijn laatste horrorhoofdstuk

Frank van Vuuren tekende in zijn boek Over Amsterdam meeslepende verhalen op over de duistere geschiedenis van de stad. Zijn eigen verhaal kende ook een macaber einde.

Zijn afscheidsbrief liet niets te raden over: de helse pijnen die Frank van Vuuren al twee jaar moest doorstaan, maakten verder leven onmogelijk. ‘Dit gaat helaas niet langer zo,’ schreef hij aan zijn vrouw Hester en dochter Pim. Waarna hij in de vroege ochtend van 22 maart een einde aan zijn leven maakte met het pistool dat hem al van kinds af aan mateloos had gefascineerd.

Dat pistool was ooit eigendom van zijn grootvader, de huisarts Gilles Pieter Duuring, die in de Tweede Wereldoorlog in Uchelen, bij Apeldoorn, een verzetsgroep tegen de Duitse bezetter had geleid. De groep werd verlinkt door de landverrader Anton van der Waals en Duuring werd in 1942 gefusilleerd. Via zijn moeder kwam Van Vuuren in het bezit van de brieven die Duuring vanuit het Oranjehotel had geschreven, diens grafmonument én het pistool.

Van Vuuren was een romanticus met veel fantasie, zegt zijn vrouw, de schoenenontwerpster Hester Vlamings, die hem in 2004 ontmoette in de periferie van HappyVPRO, de door Bram van Splunteren opgezette chat- en datingwebsite.

Het wapen van zijn grootvader speelde de hoofdrol in zijn, nooit uitgegeven, roman Geelhoed en Mos, geschreven toen hij in een tankstation in Amstelveen werkte. “Frank was gek op schrijven,” zegt Vlamings. “Hij heeft zelfs nog op de School voor Journalistiek in Utrecht gezeten, maar hij heeft geen opleiding afgemaakt. Frank voelde zich vooral aangetrokken tot de wereld van seks, drugs en rock-’n-roll.”

Daarom was de in Rotterdam geboren en in Aerdenhout en Arnhem opgegroeide zoon van een chirurg na de scheiding van zijn ouders op zijn 22ste naar Amsterdam vertrokken. Als gitarist van bands als BEP en Barby-Pop genoot hij van het wilde leven on the road, maar toen in 1999 zijn dochter Pim werd geboren uit een relatie met illustratrice Leonie Bos kwam hij in rustiger vaarwater terecht.

Vlamings: “De geboorte van Pim zorgde voor orde in de hedonistische chaos van die tijd. Hij wilde haar een goede start bezorgen en dat inspireerde hem artikelen over de historie van Amsterdam te schrijven, de stad van zijn ‘kleine meisje’.”

Zijn fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust leidde tot het bestuderen van de Torah, de Bijbel en de Koran, en dat plaveide weer de weg voor verhalen over religieus Amsterdam: de Wederdopers die in de zestiende eeuw naakt door de straten liepen, Lou de palingboer en Bhagwan.

Ondertussen vond hij emplooi als webmaster bij de gemeente, eerst bij stadsdeel Westerpark, later in West. In 2015 kwam hij op de afdeling communicatie terecht en begon hij samen met Serge Markx verhalen te schrijven voor amsterdam.nl. Een selectie daarvan werd vorig jaar gebundeld in het alom geprezen boek Over Amsterdam.

Van Vuuren hield van verhalen met een rauw randje. Enge ziektes, galgenvelden, martelpraktijken, godsdienstwaanzin, krakersoproer, drugs- en drankmisbruik: met veel smaak en oog voor bizarre details belichtte hij de duistere kanten van de stad, aangeprezen met titels als ‘Doodsangst in het Paleis’, ‘Een kathedraal vol krankzinnigen en zenuwlijders’ of ‘Sinterklaas en de vermoorde kinderen’. Ook schreef hij over Amsterdammers die hij bewonderde, van André Hazes en Herman Brood tot Simon Carmiggelt en Peter Pontiac.

Eindelijk had Van Vuuren zijn roeping gevonden, maar twee jaar geleden sloeg het noodlot toe: hij werd overvallen door heftige zenuwpijnen in de schaamstreek. Prostaatkanker bleek het niet te zijn, maar ondanks talloze onderzoeken werd de oorzaak niet gevonden. Toen ook medicijnen als morfine en prednison niet helpen, besloot Van Vuuren de stekker eruit te trekken.

Vlamings: “Hij heeft het einde keer op keer uitgesteld in de hoop dat er een behandeling zou worden gevonden, maar toen dat niet gebeurde en hij ook nog eens werd getroffen door een ziekenhuisbacterie, was het genoeg en schreef hij zijn laatste horrorhoofdstuk.”

In zijn afscheidsbrief noemt Van Vuuren zich ‘een zeer bevoorrecht mens’. ‘Ik heb veel bemind en ben zelf veel bemind. Diepe liefdes, diep verdriet, hoop gedoe: het hoort er allemaal bij. (...) Ik hou van jullie, wees zuinig op elkaar.’

Denkt u aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat of telefonisch: 113 of 0800-0113.