Frank Paauw is de nieuwe korpschef van politie Amsterdam

De vraag is alleen nog per wanneer Paauw precies in de hoofdstad aan het werk gaat. De verwachting is dat hij al in april begint. Afgelopen jaar gaf hij in een persgesprek nog aan dat rond de kerst duidelijkheid zou moeten zijn over zijn eventuele aanstelling. Dat die duidelijkheid zo lang op zich laat wachten komt volgens ingewijden onder meer door de eisen die Paauw stelt aan zijn nieuwe standplaats.



Eén van de meest opvallende is dat Paauw heeft bedongen dat hij in zijn huidige woonplaats Den Haag wil blijven wonen. Het was tot nu toe gebruikelijk dat de Amsterdamse politiechef zich in Amsterdam vestigde. Maar met die gewoonte wordt nu volgens ingewijden gebroken.