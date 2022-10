Frank Lammers: ‘Ik wil helemaal geen echte Amsterdammer worden’

Frank Lammers: ‘Ik vind Amsterdam een mooie stad, ik zou alleen willen dat het iets meer voldeed aan de naam van the city that never sleeps die het belooft te zijn.’ Beeld Erik Smits

De vraag luidde: zijn de kinderen van Frank Lammers voor Ajax of voor PSV? Sinds hij op de Toneelschool zat, woont Lammers in Amsterdam. Inmiddels is dat langer dan in Brabant, waar hij opgroeide. Zijn kinderen werden hier geboren. Maar Lammers is een nogal uitgesproken PSV-supporter. Het korte antwoord is dan ook: “Ze zijn voor PSV, ik heb ze geïndoctrineerd.”

Toch begon zijn dochter drie jaar geleden te wankelen, zoals hij het zelf noemt. “In het seizoen dat Ajax in de halve finale van de Champions League met 2-3 verloor van Tottenham Hotspur.” Hij herhaalt het nog een keer: “Toen ze verloren van Tottenham Hotspur.” En weer, voor de zekerheid: “Het seizoen waarin ze met 2-3 verloren van Tottenham Hotspur, weet je dat nog?”

Waar bestond het wankelen uit?

“De hele stad vierde feest na die wedstrijden van Ajax, al haar vrienden. Ze wilde meedoen. Toen dacht ik: nu moet ik ingrijpen.”

Hoe dan?

“Ik heb naar PSV gebeld: we hebben een probleem, mijn dochter begint te wankelen. Dit is het verschil tussen het Westen en Brabant. Als er een probleem is, zeggen ze hier: ja maar, dat is ingewikkeld, ik weet niet of het wel kan. Wanneer je in Brabant iets vraagt, zeggen we ja, zonder voorbehoud. Of er problemen zijn: dat zien we later, tegen die tijd lossen we het wel op.”

“Mijn dochter vond Cody Gakpo zo’n leuke jongen, de speler van PSV. We gingen naar de volgende thuiswedstrijd, op de tribune kreeg ze een plek tussen Ruud van Nistelrooy en Toon Gebrands, de directeur. Die hebben twee uur op haar ingepraat. Na de wedstrijd liep Gakpo langs, die zei tegen haar: wacht even, ik ben zo terug. Vijf minuten later was hij er weer en gaf haar zijn wedstrijdshirt, helemaal nat van het zweet. Op de terugweg bleef ze aan dat shirt ruiken, het is nog steeds niet gewassen.”

Glimmend van trots: “Kijk, zo lossen we nou in Brabant een probleem op. Bij Ajax zou zoiets onmogelijk zijn.”

Frank Lammers had een ‘uiterst gelukzalige jeugd’ in het ‘prachtige dorp’ Mierlo, nabij Eindhoven. “Een grote familie, mijn ouders kwamen uit gezinnen van 13 en 14 kinderen. Ik heb zeventig neefjes en nichtjes. Iedere zondag was het bal. Alle ooms en tantes gingen bier drinken, wij speelden buiten. Mijn moeder was huisvrouw, mijn vader werkte in de bouw. En hij was wethouder, voor de Dorpspartij. Nu klinkt zo’n naam eng, toen was dat iets ter linkerzijde van het CDA.”

“Mijn vader zegt dat hij ook acteur had willen worden, ik denk dat hij dat er later van heeft gemaakt. Zijn toespraken als wethouder deed hij wel verkleed, daar maakte hij een theaterstukje van. In die tijd was er geen keuze, ze gingen gewoon werken als ze 12 waren.”

Hoe kwam je naar Amsterdam?

“Mijn vader hield van Toon Hermans, mijn moeder zat in het koor, dat was de cultuur die ik meekreeg. En mijn broer deed op school aan toneel, van hem heb ik het afgekeken. Hij is negen jaar ouder. Iedereen zei dat ik dan naar de Toneelschool moest. Het werd die in Amsterdam. Als ik voor mijn auditie twee toneelstukken had gezien, was het veel. Ik was twee keer in Amsterdam geweest, één keer met mijn ouders en één keer met school.”

Zou je in Amsterdam wonen als het werk hier niet was?

“Het is vooral: als mijn vrouw hier niet was. Zij komt uit Amsterdam, het is geen optie om te verhuizen, daar denk ik ook niet meer aan. Ik vind Amsterdam een mooie stad, ik zou alleen willen dat het iets meer voldeed aan de naam van the city that never sleeps die het belooft te zijn.”

“Mijn eerste avond hier stond ik in De Pels, toch een goed café. Ik bestelde bier voor iedereen, zo hoort dat bij ons. Drie kwartier later had ik nog niet één biertje teruggekregen, dus ik bestelde nog maar een keer bier voor iedereen. Als je dat in Brabant doet, alleen voor jezelf een biertje kopen, zoals ik mensen hier zie doen: dan lig je er echt uit. Om kwart voor 1 had ik nog steeds geen biertje gekregen en toen deden ze ook nog het licht aan, het café ging sluiten. Wat is dit? Ik dacht: als ik nu de trein neem naar Eindhoven kan ik daar nog tot 4 uur verder.”

Voelt een personage met een Brabants accent anders dan een Amsterdams accent spelen?

“Voor een Amsterdams accent moet ik werken. De Brabantse mentaliteit ligt dichter bij me, de taal ook. Ik voetbal twee keer per week met Sjaak Swart en consorten. Die humor is zó hard, dat is echt een verschil. Het is hier wat brutaler. Ik ga daarheen in mijn PSV-tenue, dat vind ik dan weer grappig en brutaal.”

Zijn er veel Brabanders in Amsterdam?

“Dat denk ik wel. Stiekem lijken we ook een beetje op elkaar. Brabanders kunnen best een grote bek hebben, alleen zijn ze niet zo overdreven als Amsterdammers. In de Kleine Komedie was laatst een Brabantse Avond. Ik zie daar geen Gelderse of Overijsselse avond.”

Zijn Brabanders hier nadrukkelijker aanwezig dan import uit andere provincies?

“Na drie bier zeker. Wij hebben echt een identiteit gecreëerd voor onszelf, in de laatste eeuwen. Brabant en Zeeland waren de eerste provincies die werden weggegeven als hier weer eens een ander land kwam binnenvallen. Dan kregen wij de Spanjaarden die langskwamen en de nieuwe regels opspijkerden, maar er niet waren om die te handhaven.”

“Daaruit is een rebelse geest ontstaan: die regeltjes zijn er wel, maar waarom zouden we ons eraan houden? Je ziet het ook aan hoe wij carnaval vieren. Bij ons is het echt losgeslagen, vier dagen doen we alles wat God verboden heeft. In Limburg hebben ze regeltjes, over hoe je je moet verkleden. Wij doen dat niet, we houden niet van regels.”

“Het is vooral de regio Zuidoost-Brabant, waar ik vandaan kom. Een rare omgeving. Volgens wetenschappelijk onderzoek de intelligentste regio ter wereld, met de meeste autisten ook. Het begon met Philips en andere bedrijven, die overal de slimste mensen weghaalden, dat heeft zich doorgefokt. Nu worden ze uit India en Pakistan gehaald.”

Speelt de rivaliteit tussen PSV en Ajax een grote rol?

“Natuurlijk. Wij zijn voor PSV en dat blijven we in Amsterdam uitdragen. Sport bestaat uit rivaliteit, wat hou je anders over? Jullie zouden me dankbaar moeten zijn dat ik die rivaliteit levend hou. Ajax is vaak de beste. Maar de grote bakkes die ze daarbij opzetten, steeds over jezelf blijven roepen dat je de beste bent: het is niet zo sympathiek.”

Je speelt al jaren in tv-reclames van Jumbo. Kwamen ze bij jou omdat zij een Brabants bedrijf zijn?

“Het begon ermee dat een reclamebureau al langer iets met mij wilde doen. Dat ik een Brabander ben en dat niet onder stoelen of banken steek: het heeft wel geholpen, denk ik. Ik vond het verhaal ook goed. Twintig jaar geleden hebben zij gezegd: Albert Heijn is de grote marktleider, maar wij gaan ze van de eerste plaats stoten. Die mentaliteit spreekt mij aan.”

Ten slotte: volgende week komt je nieuwe film op Netflix, The Takeover. Vertel maar.

“Het is de eerste Nederlandse crime thriller die Netflix heeft gemaakt. Over een ethische hacker, gespeeld door Holly Mae Brood, die erachter komt dat een internationaal crimineel netwerk een hightech zelfrijdende bus wil hacken. Ik speel een ouwe hacker, met een snor, die haar helpt. Toen ik het script las, dacht ik: dit is spectaculair. Een kruising tussen Speed en War Games. Het is gefilmd in Rotterdam, wat veel meer een grote stad is dan Amsterdam.”

Maakt het uit of het een bioscoopfilm is of voor Netflix?

“Nee, het werk is hetzelfde. Bioscoopfilms blijven ingewikkeld in Nederland. Pathé of Kinepolis: de bioscopen zijn in buitenlandse handen. Die interesseren zich niet voor Nederlandse films, ze kijken alleen naar de cijfertjes. Ze zullen nooit denken: laten we die productie een extra kans geven, dat is goed voor de Nederlandse filmindustrie.”

CV

Frank Lammers (Mierlo, 1972) is acteur. Begin oktober ontving hij de Televizier-Ster voor beste acteur. Zijn nieuwe film, The Takeover, draait vanaf 1 november op Netflix.

De stad van... Frank Lammers Echt Amsterdams

“’s Nachts door de stad fietsen, als het leeg is.” Accent

“Als persoon, buiten de rollen om, spreek ik een vreemd soort ABN. Volgens Eva, mijn vrouw, is het onverstaanbaar gemompeld ABN.” Huur of koop

“Koop. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik in het juiste jaartal ben geboren. Voor de komende generatie wordt het een stuk lastiger, of zelfs onmogelijk.” Import

“Ik ben import en wil helemaal geen echte Amsterdammer worden, ik heb mijn eigen identiteit. Echte Amsterdammers wonen hier ook bijna niet meer. Waren ze er nog maar. Het enige dat overgebleven is: mensen uit de grachtengordel. De rest kon het niet meer betalen.”