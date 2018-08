Frank de Grave nieuw lid Raad van State: 'Mooie afronding'

Waarschijnlijk zal De Grave tegelijkertijd aantreden met de nieuwe onderkoning Thom de Graaf, die Piet Hein Donner 1 november opvolgt als vice-voorzitter van de Raad van State. De ministerraad moet na het zomerreces formeel nog een besluit nemen over de kanditatuur van De Grave.



De Grave zegt daarover: "Ik vind het een heel mooie afronding te werken in dat hoge college van staat, dat een belangrijke rol speelt bij allerlei soorten wetgeving. Dat is toch de kern van de democratie."



Er was al langere tijd een vacature, omdat oud-staatssecretaris Fred Teeven van Justitie en Veiligheid te omstreden was. Door zijn verleden als officier van justitie liep hij in zijn nieuwe bestaan tegen oude kwesties aan, zoals de 'bonnetjesaffaire' waarop ook minister Ivo Opstelten en Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg sneuvelden.



Aantrekkelijk

Met de komst van De Grave krijgt de Raad van State een oud-politicus binnen die in veel bestuurslagen politieke verantwoordelijkheid heeft gedragen. De Grave is al veertig jaar politiek actief.