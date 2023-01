Fractievoorzitters over hun raadswerk: ‘Ik heb een paar keer over mijn schouder moeten kijken’

Raadsleden hebben te veel te doen, in te weinig tijd. Daar lijdt hun raadswerk onder, waarschuwen de fractievoorzitters van PvdA, VVD en Denk. Moet het raadslidmaatschap in Amsterdam een fulltimebaan worden? ‘Het is belachelijk druk.’

Vrijwel nooit is PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis doordeweeks een avond thuis. Maandag begint ze vaak met een partijoverleg, dinsdag is er een werkbezoek, woensdag en donderdag staan in het teken van de gemeenteraad of andere debatten. En de weekenden? “Dan zijn er vaak landelijke bijeenkomsten of moet ik stukken bijlezen.”

Heinhuis moet er een beetje om lachen, maar ‘normaal’ is het niet. Ze leidt in de raad de grootste fractie met negen zetels, werkt daarnaast 24 uur in de week als directeur van een filantropisch fonds en heeft een jonge zoon thuis. “Ik ga tussendoor vaak naar huis om mijn kind te zien.”

Collega-fractievoorzitters Claire Martens (VVD, vijf zetels) en Sheher Khan (Denk, twee zetels) herkennen de drukte. Khan: “Het is puzzelen met mijn baan en een jong gezin. Waar anderen de trein naar huis gebruiken om even bij te komen, is dat mijn moment om raadswerk te doen. In de avonden na werk lees ik me vaak ook nog in.”

Martens heeft een fulltime baan en beviel afgelopen zomer van een dochter. “Het is van kantoor, naar de raad, naar kantoor. Elke dag.” Net voor het kerstreces verliet de VVD’er de commissievergadering nadat ze duizelig werd. “Tien weken na de geboorte van mijn dochter was ik alweer aan de slag, maar in december zei mijn lijf: tot hier en niet verder. Ik moest echt even op de rem trappen.”

Maar, benadrukken ze alle drie, het gaat niet om hun individuele werkweek. In hun fracties en bij andere collega’s horen ze dezelfde geluiden. De drie fractievoorzitters maken zich zorgen om de kwaliteit van het raadswerk in Amsterdam. Uit een rondgang van Het Parool onder 43 van de 45 raadsleden blijkt dat bijna driekwart van de raad de werkdruk als ‘zeer hoog’ ervaart.

Veel mensen met een ‘laptopberoep’

De 45 Amsterdamse raadsleden dragen samen de verantwoordelijkheid voor een begroting van zo’n 6,7 miljard euro. Zij vertegenwoordigen ruim 900.000 Amsterdammers en krijgen daar een maandelijkse vergoeding van 2500 euro bruto voor. Officieel staat voor raadswerk tussen de 16 en 20 uur per week, maar in de praktijk gaat vrijwel iedereen daaroverheen.

Veel raadsleden zeggen dat ze niet altijd toekomen aan het goed lezen van stukken die nodig zijn om debatten te voeren en ze houden weinig tijd over voor werkbezoeken. Martens: “Amsterdammers in de stad spreken is voor mij de reden om dit werk te doen. De droevige realiteit is dat dit vaak als eerste geschrapt wordt in de agenda.”

Fractievoorzitters Claire Martens (VVD), Sheher Khan (Denk) en Lian Heinhuis (PvdA) maken zich zorgen over de kwaliteit van het raadswerk. Beeld Sander van der Torren

Van de 45 raadsleden werken er een paar in het onderwijs, sommigen zitten in de Provinciale Staten als politicus, anderen werken parttime bij ministeries, ngo’s of de landelijke politieke partij, maar de meesten zijn consultant of eigen ondernemer met wisselende uren. Waar mogelijk zijn raadsleden minder uren gaan maken bij hun werkgever om alles rond te krijgen, blijkt uit de rondgang.

Volgens Martens en Heinhuis staat de toegankelijkheid van de politiek onder druk doordat het steeds meer ‘dezelfde soort slag’ mensen de politiek ingaan. Martens: “Ik wilde graag een marktkoopman of verpleger op de lijst om in de raad te komen, maar voor de mensen die ik sprak was het echt niet te combineren.” Heinhuis: “De raad is wat dat betreft geen goede afspiegeling van Amsterdam.”

Hand in eigen boezem

Een veel terugkerende vraag: moet het raadswerk fulltime worden? Met name in de grote vier steden – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – is de roep hierom groot. Is het namelijk wel realistisch om hetzelfde werk voor ruim 900.000 burgers te doen in Amsterdam als – pak ’m beet – gemeente Almere met zo’n 222.000 inwoners?

VVD is traditioneel een voorstander van werken naast de raad, maar Claire Martens zegt met ‘pijn in haar hart’ dat het fulltime raadslidmaatschap ‘serieus overwogen’ moet worden. “Al vind ik het extreem waardevol dat je ook ergens werkt waar je niet de hele dag met politiek bezig bent.”

Khan begrijpt niet dat mensen ‘niet in de maatschappij’ kunnen staan als ze fulltime raadslid zijn. “Als raadslid wilde ik bijvoorbeeld meer over de brandweer weten. Hoe groot is de kans dat je daar werkt én raadslid bent? Door werkbezoeken krijgen je vaak beter inzicht op meerdere plekken in de stad. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een organisatie zegt dat ze ons niet willen zien of spreken. En het is niet alsof we vijf dagen vergaderen.”

Tegelijkertijd moeten partijen ook de hand in eigen boezem steken. Martens zegt dat raadsleden elkaar in de tang houden. “Er worden zoveel debatten of extra technische sessies ingepland, vaak ook nog eens over onderwerpen waar wij helemaal niet over gaan, dat het echt te veel wordt. We hebben geen zelfbeheersing.”

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Haatmails

Voor de meeste politieke partijen is het de afgelopen jaren moeilijk geworden om raadsleden te werven. Veel mensen zitten niet te wachten op de zichtbaarheid en de wetenschap dat zij te maken kunnen krijgen met bedreigingen en intimidatie. In Amsterdam gebeurt dit veelvuldig bij vier op de tien raadsleden, blijkt uit de rondgang. Zij worden op sociale media uitgescholden of krijgen persoonlijke haatmails.

Khan ontving in 2020 ook een persoonlijk geadresseerde brief thuis. “Het was dezelfde bagger als die ik online lees,” blikt hij terug. “Ik las het en dacht: dit zie ik in films. Een paar dagen had ik het gevoel dat ik over mijn schouder moest kijken. Dit wil je niet, en al helemaal wil je niet dat je familie op deze manier erbij betrokken wordt. Het raakte me echt.”

Martens zegt dat het de afgelopen jaren steeds heftiger is geworden. “Seksistische mails raken mij minder, maar de mails waarin staat dat ze weten waar ik werk en dat zij mij kapot willen maken, doen dat wel. Thuis voer ik af en toe het gesprek of het raadswerk dat echt waard is.”

Plucheplakkers

Alle drie benadrukken ook hun enthousiasme over het raadswerk. Het is voor Heinhuis ‘de mooiste manier’ om met de stad bezig te kunnen zijn, Martens heeft ‘vooral weer zin’ in het nieuwe politieke jaar.

Tegelijkertijd is Heinhuis niet per se optimistisch dat de werkdruk in de toekomst minder wordt. “Het blijft lastig om voor jezelf op te komen als politicus. En pleiten voor een fulltimefunctie met salaris voelt ongemakkelijk.”

Martens: “We worden soms gezien als plucheplakkers. Maar als ik rondkijk in de raad zie ik vooral raadsleden die hart voor de stad hebben. Denk je nu echt dat ik zeventig uur in de week zou werken als ik het niet óók de meest eervolle baan ter wereld zou vinden?”