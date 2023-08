Fractievoorzitter VVD-Zuid Claudia van Zanten zegt lidmaatschap VDD op, geeft zetel terug aan de partij

(Vlnr) Jurriaan Limburg (CDA), Claudia van Zanten (VVD), Glenda Vijzelman (BIJ1) en Paul Beving (50Plus) tijdens de buurtbijeenkomst over het erotisch centrum in stadsdeel Zuid in de Rai. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Op X schrijft de fractievoorzitter dat ze ‘de koers, het beleid en de partijcultuur van de VVD niet langer kan onderschrijven’.

VVD-Zuid heeft drie zetels in stadsdeelcommissie Zuid. Bij haar vertrek geeft van Zanten haar zetel terug aan de partij. De twee andere zetels worden nu bekleed door Michael Vis en Elis Mulder, zij kunnen dus op zoek naar een nieuwe collega.

Erotisch centrum en asielbeleid

Als lid van de stadsdeelcommissie verzette Van Zanten zich onder andere tegen de komst van een erotisch centrum in Zuid. Eerder botste het al tussen de VVD en van Zanten. Vorig jaar ondertekende de fractievoorzitter een brief waarin VVD-fracties van verschillende Noord-Hollandse gemeenten forse kritiek uitten op het asielbeleid van - inmiddels demissionair-staatssecretaris en VVD’er Eric van der Burg. In de brief schreven de lokale politici dat ze niet willen dat hun gemeenten gedwongen worden asielzoekers op te vangen. Opvallend was dat Van Zanten de enige was van VVD-Zuid die de brief ondertekende.

Ik heb vanmiddag mijn lidmaatschap van de #VVD opgezegd. Mijn zetel in de #SDC van @StadsdeelZuid geef ik terug aan de partij👇 pic.twitter.com/WV4GTZeQVX — Claudia van Zanten (@claudiavz) 14 augustus 2023

