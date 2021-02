Fracties vliegen elkaar nu al in de haren over festivals

Het Milkshake Festival op het terrein van de Westergas. Beeld ANP Kippa

Burgemeester Femke Halsema had het debat vanuit haar werkkamer volgens eigen zeggen ‘met enige verwondering’ gevolgd. Haar brief aan de raad met daarin onder meer de bezorgde constatering dat het evenementenbeleid leidt tot polarisatie in de stad, veroorzaakte donderdag in de commissie prompt een bij vlagen venijnig debat tussen de fanatiekste voor- en tegenstanders van grootschalige evenementen.

Illustratief, noemde de burgemeester de woordenwisseling in de commissie. Met haar brief had Halsema juist voor rust willen zorgen. De komende twee jaar moeten wat haar betreft worden gebruikt om de evenementensector te laten herstellen van de klap van corona en op het gemak toe te werken naar een nieuw evenementenbeleid in 2023. In de tussenliggende periode kan een dialoog op gang komen tussen organisatoren en bezorgde burgers.

In de haren

Vooruitlopend op die dialoog vlogen de fracties in de commissievergadering elkaar vast in de haren. Festivalpartijen als VVD, D66 en GroenLinks kregen het aan de stok met de partijen die in dit dossier opnemen voor de natuur en de burger: SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Daarbij vlogen de verwijten (leugenaar, wappie, raaskallen) heen en weer, een gekozen strategie die de partijen niet veel dichter bij elkaar bracht.

Alle fracties zeiden niettemin uit te kijken naar een dialoog. De meningen lopen uiteen over het gebruik van een aantal festivallocaties in de stad. Omwonenden van het Westerpark, de Gaasperplas, Tuinen van West en het festivalterrein N1 in Westpoort hadden met steun van hun stadsdelen tevergeefs gevraagd om minder, andersoortige of geen evenementen. In de commissie werden moties aangekondigd die in de raad op flinke steun lijken te kunnen rekenen.

Halsema maakte duidelijk te willen vasthouden aan de gekozen lijn. “Het belang van de stad als geheel is een ander belang dan dat van de omwonenden,” stelde ze onder meer. De burgemeester erkende dat de klachten van bewoners reëel zijn, maar wees ook op de grote betekenis van evenementen voor het culturele leven in de stad, en de laagdrempelige manier waarop jongeren kunnen deelnemen aan die cultuur.