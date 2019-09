Fractie Denk loopt weg uit stadsdeelcommissie: ‘Dit is schijndemocratie’

- Beeld ANP

Het parkeerbeleid is een heet hangijzer binnen de stadsdeelcommissie. Onder druk van de Stopera kwam het Dagelijks Bestuur (DB) eerder dit jaar met het plan om het betaald parkeren in Nieuw-West uit te breiden, vooral in buurten waar de parkeerdruk hoog is. Het merendeel van de fracties in de raad, waaronder Denk, adviseerde de nota te verwerpen. Dat zwaarwegende advies legde het DB naast zich neer.

Dat was de druppel voor commissielid Mohamed Alkaduhimi, die vaker kritiek heeft geuit op het stelsel. Volgens hem wordt de ‘schijndemocratie’ op deze manier in standgehouden. “Het DB drukt zijn zin door. Het wordt een duur theekransje zo, waarin onze rol is om de plannen van het DB te bevestigen. Dat kunnen we niet verkopen aan onze achterban.”

Zojuist de stadsdeelcommissievergadering verlaten. Ik doe niet mee aan het misleiden van de burgers in een schijndemocratisch proces. Op deze stoelen ga ik niet meer zitten tot er een serieuze evaluatie komt van dit stelsel.

De Amsterdammer vedient beter!#Amsterdam #DENK Mohamed Alkaduhimi

Het weglopen is bedoeld als statement. Alkaduhimi en collega Aziz Zaki verschijnen niet meer in de raad totdat het stelsel grondig wordt geëvalueerd. Harun Türkmen verlaat de stadsdeelcommissie zelfs voorgoed. Hij zegt er geen vertrouwen meer in te hebben.

Adviserende rol

Alkaduhimi weet dat de stadsdeelcommissies enkel een adviserende rol hebben en geen beleid kunnen voeren. Toch is hij opnieuw verrast door de machteloosheid van de fracties. “We hebben duizenden handtekeningen verzameld van bezorgde burgers, hebben zelfs dertig insprekers in de commissievergadering gehad. Maar het DB zegt: we luisteren niet naar jullie.”

Commissielid Jeroen Mirck van D66 kan weinig begrip opbrengen voor de actie van zijn collega’s: “Het is een show. Ik vind het respectloos richting de stad, politiek en kiezer. Op deze manier neem je de democratie niet serieus. Blijf zitten en maak er het beste van, dat doen de andere fracties ook.”

De fractieleden van Denk kunnen rekenen op steun van Mourad Taimounti, fractievoorzitter van Denk Amsterdam.