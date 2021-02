Foutje: hondsberoerd, maar geen corona volgens de blaastest

Hoogleraar Marjan Olfers (Sport en recht VU Amsterdam) tijdens een rondetafelgesprek met Kamerleden, begin 2020. Beeld ANP

Soms, als mensen wel nét besmet, maar niet echt ziek zijn, kan een coronatest vals uitslaan. Maar aan een gebrek aan virus(reactie) kan het bij Marjan Olfers niet hebben gelegen, zegt ze. “Toen ik de test deed, kon ik niet meer op mijn benen staan – zó beroerd voelde ik me.” Je zou verwachten dat de blaastest in de teststraat van het Buikslotermeerplein vorige week dinsdag diep in het rood zou eindigen. Maar dat gebeurde niet. Integendeel. De uitslag was negatief.

“Gelukkig, dacht ik. Ik was heel erg opgelucht.” Uit voorzorg had ze haar dochter, die een chronische ziekte heeft, al eerder die week gevraagd om elders te gaan logeren. “Dat was mijn grootste vrees: Dat ik haar zou besmetten.” Blij en gelukkig, maar nog altijd hondsberoerd ging ze naar huis.

Einde van de middag ging het verder bergafwaarts. “De vraag was natuurlijk: ‘Als het geen corona is, wat heb ik dan wel?’” Ze werd zieker en zieker en belde haar huisarts. Die vertrouwde het niet. “Ik heb tien jaar geleden een heel zware longontsteking gehad. De ambulance werd gebeld en toen de ambulancemedewerkers binnenkwamen, zei ik nog: ik ben vandaag getest en ik ben negatief. ‘Nou, dan hoeven we dat niet meer te checken,’ zeiden ze.”

Antibiotica

Met de negatieve test in het achterhoofd dachten Olfers, de huisarts en de ambulancemedewerkers allemaal – ook omdat het na onderzoek duidelijk niet pluis bleek in de longen – aan een longontsteking. De behandeling werd daarop afgestemd. Een longontsteking wordt vaak veroorzaakt door een bacteriële infectie en die wordt doorgaans bestreden met antibiotica. Olfers is daar allergisch voor. Ze kreeg andere medicijnen, maar ook daarvan werd ze doodziek.

Bovendien knapte ze niet op. Op vrijdag, vier dagen na de blaastest, werd Olfers door haar huisarts verwezen naar een longarts, die toch nog een coronatest deed en wat bleek: positief. “Ik dacht meteen aan mijn dochter: als ik haar maar niet heb aangestoken. Dat zou ik echt vreselijk vinden. Maar ik heb ook nog een man van boven de zeventig.”

Het is goed afgelopen. De kinderen zijn getest en hebben het niet. Haar echtgenoot, kickbokscoach Thom Harinck, heeft wel covid, maar hij heeft nergens last van. Het is een geluk bij een ongeluk dat Olfers zo ziek was dat er geen enkele reden was om iemand te ontmoeten. De kans dat ze het virus aan iemand anders heeft overgedragen is dus heel erg klein.

Zorgvuldig

Dat ze tussen die twee tests in besmet is geraakt is om die reden evenmin aannemelijk. Maar wat als ze zich beter had gevoeld? Wie had ze dan besmet? En bovendien volgde op de een verkeerde diagnose, ook een verkeerde behandeling: “Ik heb behoorlijk wat penicilline geslikt, waar mijn lichaam stevig op reageerde.”

Haar belangrijkste reden om vanaf het ziekbed de pers te woord te staan, is misschien wel de suggestie van de GGD in de media dat de blaastest wellicht verkeerde uitslagen heeft gegeven door een menselijke fout. “Dat wil ik graag even rechtzetten. De GGD-medewerker – die helemaal in plastic gepakt de godganse dag met gevaar voor eigen leven dit werk doet – deed haar werk, zorgvuldig en goed. Ik moest blazen volgens een instructie.”

De procedure verliep volgens Olfers vlot en de uitslag was zonneklaar: “Geen ‘error’, het stond gewoon op de monitor: negatief.”

De apparatuur voor de blaastest is vooralsnog buiten gebruik. Beeld Joris van Gennip