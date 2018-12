Foutje: 12 bomen onterecht gekapt langs de A10

De fout werd maandag ontdekt door de twee bewoners van nabijgelegen woonboten. Zij schakelden de gemeente in, die meteen poolshoogte nam en de kap in de berm van de A10, ter hoogte van de Schinkelbrug, stillegde.



Er bleken namelijk vijf Canadese populieren te zijn gesneuveld buiten het gebied waar de bomen moesten worden gekapt. In overleg met de bewoners werd direct afgesproken het gekapte groen te compenseren.



Van fouten leren

Maar toen de gemeenteambtenaren vertrokken waren, bleek die boodschap bij het kapbedrijf niet goed doorgekomen. Zeven bomen die op de grens van het kapgebied stonden en behouden moesten blijven, werden een dag later alsnog omgehaald.



De gemeente noemt de situatie vervelend en belooft de bewoners 'royaal' te compenseren voor de onnodig gekapte bomen. Wat voor soort dat worden, wordt met de bewoners bepaald. De belofte is dat het in ieder geval 'geen kleine lullige boompjes' zullen worden.



Ook wordt de boel nog eens goed geëvalueerd. "Want van fouten moet je leren, zodat we ze in het vervolg kunnen voorkomen," aldus de gemeente.