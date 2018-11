Fout hof in vervolgingszaak Ollongren

Dat heeft het hof woensdag bekendgemaakt. De fout kan leiden tot heropening van de zaak, waarin het hof eerder tot het oordeel kwam dat vervolging van Ollongren niet nodig is.



Volgens de FVD-leider had Ollongren hem afgeschilderd als racist. Hij wilde dat ze zou worden vervolgd voor smaad en laster. Het Openbaar Ministerie zag echter geen reden tot vervolging, waarna de FVD-voorman naar het hof stapte om alsnog vervolging af te dwingen. Het hof zag onlangs ook geen reden voor vervolging.



Nu blijkt dat een reactie van advocaat en FVD-Kamerlid Theo Hiddema over het hoofd is gezien. Die reactie was 30 augustus wel degelijk ingebracht. Hiddema had daarvan zelfs een stempel van de ontvangstbevestiging van de centrale balie van het hof.



Reactie

De reactie van Hiddema is alleen niet bij de rechters die de zaak behandelden en het Openbaar Ministerie terechtgekomen. "Het hof betreurt dit zeer'', aldus het Amsterdamse gerechtshof in een verklaring.



Het hof heeft een intern onderzoek ingesteld. Of de fout nu betekent dat de zaak wordt heropend, is nog onduidelijk. De rechters die de zaak behandelden, moeten beslissen of ze dat nodig vinden.



Dat Ollongren Baudet zou hebben afgeschilderd als racist, zou zijn gebeurd tijdens een lezing. Daarin had de minister de FVD-leider beschuldigd van het betrekken van ras in het politieke debat. Ze verwees naar een omstreden uitspraak van een partijgenoot, die zei dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan anderen.