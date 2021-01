Fotograaf krijgt steen tegen hoofd bij rellen Molukkenstraat

Beeld Maarten Brante

Lorenzo Derksen, eigenaar en fotograaf van Inter Visual Studio, een bedrijf dat nieuwswaardige gebeurtenissen in beeld brengt in Noord-Holland, had twee collega’s aan het werk tijdens de rellen, vertelt hij.

Een fotograaf was pas net op de Molukkenstraat gearriveerd toen het misging. “Ze zag dat ongeveer tien jongens een politiebusje aan het slopen waren. Toen ze mijn collega met haar camera in de hand zagen, richtte de agressie zich op haar en gooiden ze een steen naar haar hoofd. Ze bukte, maar de steen raakte toch de bovenkant van haar hoofd,” aldus Derksen.

Hierop vluchtte de fotograaf naar haar auto om zich uit de voeten te maken, maar daarbij werd ze door de groep achtervolgt. “Ze maakten filmpjes en foto’s van haar auto en intimideerdem haar,” zegt Derksen. Zijn collega heeft geen ernstig letsel aan het incident overgehouden, maar is erg geschrokken. Ze overweegt aangifte te doen bij de politie.

Helm

Een cameraman die ook voor het bedrijf van Derksen ter plaatse was, moest even later vluchten toen hij werd bekogeld met vuurwerk. Ook hij heeft er geen ernstig letsel aan overgehouden, daar had hij volgens Derksen al voorzorgsmaatregelen tegen genomen. “Hij draagt tegenwoordig een helm. Zondag werd hij nog bekogeld met stenen bij het Museumplein, dus dat is nodig ook.”

Volgens Derksen krijgen zijn journalisten vaker te maken met bedreigingen, intimidaties en fysiek geweld, maar merkt hij de laatste twee jaar dat het toeneemt. “Mensen zeggen constant dat je fake news bent. Maar er kan niks mis mee zijn als je ergens beeld van maakt.”

Hij heeft naar eigen zeggen al meerdere malen de politie moeten bellen om veilig zijn werk te kunnen doen. Aan stoppen denkt hij niet, maar hij vindt wel dat politie en justitie harder mogen optreden. “Mijn ervaring is dat zaken vaak geseponeerd worden als ze niet in de media komen. Dat maakt het soms frustrerend.”