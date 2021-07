Foto’s ter ere van 20 jaar huwelijksgelijkheid beklad in Nieuw-West: ‘Bevestiging dat dit nodig is’

Buitenexpositie ‘Legale Liefde’. Beeld Ernst Coppejans

“Bij sommige foto’s is met een spuitbus over de hals van aantal personen een streep gezet. Heel heftig,” zegt Mirjam Bekker-Stoop, directeur van stichting Open Mind. Samen met fotograaf Ernst Coppejans maakte de stichting twintig persoonlijke duoportretten van stellen die in de afgelopen twintig jaar getrouwd zijn. Sinds 1 april stonden de foto’s al op verschillende locaties in de stad. Vrijdag deed de expositie voor het eerst stadsdeel Nieuw-West aan.

“Het liefst wilde ik de foto’s gelijk weghalen, maar dan doe je precies wat de daders willen,” aldus Bekker-Stoop. “De foto’s staan daar juist om het gesprek op gang te brengen. Om mensen die tot deze community horen de vrijheid te laten voelen dat ze er mogen zijn. Daarom hebben we besloten de foto’s niet weg te halen.”

Aangifte

Bekker-Stoop gaat aangifte doen tegen het vandalisme en is nog in afwachting van het besluit van de gemeente over wat er met de portretten gaat gebeuren. “We bekijken de mogelijkheid of er nieuwe borden gemaakt kunnen worden. Maar dat is een flinke productie, dat gaat niet zo één, twee, drie.”

Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, heeft via Facebook op de vernieling gereageerd. ‘Wij nemen deze zielige actie hoog op, omdat ook in Nieuw-West queer- en transmensen wonen, werken of simpelweg zíjn. Zij zijn ons dierbaar en moeten weten dat zij zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Dat is nu al lang niet altijd zo en wij werken er hard aan dat stapje voor stapje te verbeteren.’ Ook schrijft hij in het bericht dat de foto’s ‘zullen blijven schitteren’.

Beeld Ernst Coppejans

Aangedaan

“Ernst en ik hebben het er vooraf wel over gehad: wat doen we als zoiets gebeurt? Want je weet helaas dat dat kan,” vertelt Open Mind-directeur Bekker-Stoop. “Maar je weet pas hoe het is als het echt gebeurt.”

Alle veertig geportretteerden zijn op de hoogte gesteld en reageerden ‘aangedaan’, vertelt Bekker-Stoop. “Je voelt van jongs af aan dat je er niet mag zijn, dat je ‘anders’ bent, iets te verdedigen hebt. Terwijl je gewoon méns bent. Dit is opnieuw een bevestiging dat het ontzettend hard nodig is om zo’n expositie te organiseren.”