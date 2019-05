Foto op tentoonstelling over jodenvervolging gekuist

Op de tentoonstelling 'De Jodenvervolging in foto's' in het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet het origineel maar een gekuiste versie van de foto te zien. De expositie is gebaseerd op het gelijknamige boek van René Kok en Erik Somers, medewerkers van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod).



Aangepaste versie

Het boek noch de expositie meldt dat het niet om het originele, veel

explicietere beeld van de Britse fotograaf George Rodger uit 1945 gaat.

Kok en Somers hebben er geen weet van dat ze een 'aangepaste versie' hebben gebruikt. "We vermoedden wel dat de foto was bewerkt," zegt Somers, "maar we hebben het origineel nooit gezien. Daar gaan we naar op zoek."



Fotograaf George Roger nam de foto kort na de bevrijding van Bergen-Belsen. Deze werd op 7 mei 1945 groot in het Amerikaanse tijdschrift Life geplaatst. Het blijkt om een bewerkte versie te gaan. De lichamen van twee vrouwen op de voorgrond kregen 'kledingstukken' aan en de foto werd bijgesneden zodat de gezichten van de

vrouwen niet te zien waren.



Drie versies

Werner Sollors, professor aan Harvard University, schreef vijf jaar geleden in zijn boek The Temptation of Despair over het bestaan van de drie versies van de foto, waaronder de originele ongekuiste versie die het minst bekend is. Niod-onderzoeker Erik Somers laat weten dat in de Engelse versie van het boek De Jodenvervolging in foto's, dat in juni uitkomt, zal worden toegevoegd dat de afgedrukte foto bewerkt is.



