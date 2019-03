Forum blijft GroenLinks voorlopig voor in Noord-Holland

Rutte: ook kijken naar samenwerking FVD

Het kabinet zal ook kijken of Forum voor Democratie (FVD) wil samenwerken met het kabinet in de Eerste Kamer. Er zal volgens premier Mark Rutte per onderwerp worden gekeken naar meerderheden.



"Ik zou er ook op rekenen dat de partij die de grootste is geworden daartoe bereid is," zei Rutte in Brussel waar hij is voor een Europese top.



Hij feliciteerde FVD-leider Thierry Baudet met het feit dat diens partij de grootste is geworden in de Eerste Kamer. Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verloor daar zijn meerderheid. De coalitie moet op zoek naar zeven zetels in de senaat. Rutte vindt dat zijn VVD een 'fatsoenlijke uitslag heeft behaald'. De partij verloor een zetel.



Rutte zei dat hij uitziet naar het contact met Baudet en zijn partij 'om te kijken hoe wij tot verstandige meerderheden kunnen komen'. Hij hoopt dat Forum bereid is 'de basis onder het bestuur van Nederland te versterken'. Rutte heeft nog geen contact gehad met Baudet sinds de uitslag van de verkiezingen bekend werd.