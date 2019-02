Forse wietplantage ontmanteld in woning Diemen

De politie trof onlangs 500 á 600 wietplanten in de woning, die helemaal niet bewoond bleek. Het maximum getolereerde aantal planten voor thuisteelt is vijf. Dat aantal is ook verboden, maar niet voldoende voor strafrechtelijke vervolging.



In het appartement in Diemen-Noord is een professionele luchtbehandelingsinstallatie aangelegd, en werd stroom afgetapt. De planten zijn in beslag genomen en vernietigd.