Forse toename WW-uitkeringen in de horeca is ‘slechts het begin’

Het Leidseplein is uitgestorven. Beeld ANP

Dat maakte het UWV donderdag bekend. Tot de regio Groot-Amsterdam behoren de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, De Ronde Venen en Uithoorn.

De regio telde in maart in totaal 20.342 lopende WW-uitkeringen, een stijging van 7,1 procent ten opzichte van een maand eerder.

Vooral horecapersoneel en uitzendkrachten vragen meer uitkeringen aan dan normaal. Het CBS meldde donderdag een landelijke stijging van 224 procent in het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor mensen uit de horeca- en cateringwereld en 143 procent bij uitzendbureaus. De cijfers van het UWV en CBS bevestigen dat de sectoren hard worden getroffen door de overheidsmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

‘Slechts het begin’

“De huidige toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen is slechts het begin,” aldus voorzitter van Koninklijk Horeca Amsterdam (KHN), Pim Evers. “Het is voor horeca-ondernemers moeilijk haalbaar de salarissen voor personeel te blijven aanvullen. In Amsterdam is het nog net wat lastiger, omdat de huurkosten hier veel hoger liggen.” Dat betekent volgens Evers dat aan het einde van de maand de kosten te hoog uitpakken waardoor eigenaren op hun buffer moeten teren, als die er al is na de wintermaanden.

Een logisch gevolg is dat in eerste instantie de tijdelijke- of nul-urencontracten niet worden verlengd. En ook oproepkrachten zijn niet meer nodig, vertelt Eveline Doornhegge, regiomanager Amsterdam binnen KHN. “Waar veel horeca-ondernemers in de eerste weken van de coronacrisis hun personeel nog probeerden te behouden, verandert dit idee naarmate door eventuele blijvende maatregelen het toekomstbeeld verandert.”

Dat geldt ook voor Breda, een restaurant waar Johanneke van Iwaarden mede-eigenaar is. “Wij werken net als vele andere horeca-ondernemingen via een payrollbedrijf en geven aan hen de opdracht tot het aanbieden van personeel. Doordat deze opdrachten er vanuit ons nu niet meer zijn, is een deel van de werknemers gevraagd zich aan te melden voor een WW-uitkering.” Het is volgens Van Iwaarden een tijdelijke stop en dat wil zij ook graag zo houden, maar ‘dat hangt natuurlijk af van hoe het nu verder gaat’.

Zorgen over toekomst

Uit een rondgang bij horecazaken blijkt dat de wens om het eigen personeel te behouden groot is, maar dat de realiteit de mogelijkheden daartoe moeilijk maakt. Zo geldt ook voor de eigenaren van de Kopstootbar, Maarten de Vries en Jamie van der Will, die proberen de kosten in goed overleg met leveranciers en huurder te bolwerken. “Voor nu redden we het nog, maar we maken ons zorgen over wat de verdere toekomst voor ons gaat betekenen.”

De zorgen van horeca-ondernemers zijn begrijpelijk, vindt KHN-voorzitter Evers. Hij is ervan overtuigd dat als de overheid geen manier vindt om de financiële druk op de horeca te ontlasten, er een nog grotere ontslaggolf aankomt en dus een nog hogere stijging van aanvragen voor een WW-uitkering.

De druk wordt volgens Evers ook enkel maar hoger. “Voor sommige horeca-eigenaars wordt de huur bijvoorbeeld uitgesteld met twee maanden, maar op dat moment zullen zij ook niet in staat zijn dubbele lasten te dragen.” Evers noemt het ‘een uitstel van executie’.

1,5 metersamenleving

Bovenop de kosten die oplopen is het vooruitzicht waarin horecazaken eventueel de deuren weer mogen openen mits er 1,5 meter afstand wordt bewaard ‘vragen om faillissement,’ meent Evers. “De kosten van ondernemers zullen alleen maar verder toenemen aangezien de omzet veel lager wordt wegens een kleinere klandizie. Puur gelet op het financiële plaatje geloven wij vanuit KHN daarom enkel in volledige opening, want anders wordt de situatie alleen maar erger.”

Over de eventuele 1,5 metermaatregel maken ook de eigenaars van de Kopstootbar zich zorgen. “Bij zaken zoals die van ons ben je gewend hutjemutje bij elkaar te staan, dat kan dan niet. Voor nu proberen we maar een positieve draai aan alles te geven door nu bijvoorbeeld ook te bezorgen, maar dat levert misschien net iets meer dan 5 procent van de normale vrijdag-omzet. Het is een heel zware en pittige situatie waar we ons als horeca-ondernemers in bevinden.”