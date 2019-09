Forse toename meldingen van huiselijk geweld in Amsterdam

- Beeld ANP

Dit blijkt uit cijfers van meldpunt Veilig Thuis. Het onderwerp stond donderdag op de agenda van de gemeenteraad. “Wat gebeurt er in onze samenleving dat het aantal meldingen zo stijgt,” vroeg Lene Grooten van GroenLinks zich af.

Bij driekwart van de meldingen is sprake van acute dan wel structurele onveiligheid.

In absolute aantallen is het aantal meldingen het hoogst in Amsterdam: 4851. Maar relatief gezien scoort Uithoorn het slechtst, met dertien meldingen per duizend inwoners, gevolgd door Diemen (11,3), Amsterdam (10,5) en Ouder-Amstel (10,4).

Plicht

De stijging van het aantal meldingen heeft ook te maken met de invoering van de plicht om huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis, begin dit jaar. De meeste meldingen komen binnen via de politie. Raadsleden vrezen dat de stijging niet volledig is toe te schrijven aan deze nieuwe meldcode.

“Het probleem is groter dan we dachten,” aldus Nenita la Rose (PvdA). Wethouder Simone Kukenheim zegt dat ze meer informatie wil over de toename van de meldingen. Volgens de wet moet Veilig Thuis binnen vijf dagen een besluit nemen over de meldingen. Dit lukt slechts in 38 procent van de gevallen.

Ook seksueel geweld in Amsterdam is toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. In 2018 hebben 193 slachtoffers van verkrachting of aanranding hulp gekregen van het Centrum, een toename van 20 procent ten opzichte van 2017.