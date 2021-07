Forse straffen voor Chinees-Amsterdamse hotelfamilie Shi

Een van de omstreden hotels van de familie Shi, het Best Western Couture Hotel in Nieuw-West. Beeld Google Streetview

De broers Changyun (47) en Changkun Shi (49) krijgen vier en drie jaar cel, hun zus Jinhua Shi (51) krijgt een bescheiden gevangenisstraf die ze in voorarrest al heeft uitgezeten plus de maximale taakstraf van 240 uur.

Enkele medeverdachten krijgen kleinere straffen en enkele hotels tonnen aan boetes. Twee verdachten krijgen geen straf. De rechtbank matigt de straffen enigszins omdat het grote proces 13Offside zich onredelijk lang heeft voortgesleept.

Hotels

De familie Shi heeft momenteel officieel acht hotels in Amsterdam, maar banden met nog meer hotels. De rechtbank acht bewezen dat het doel van de criminele organisatie was het imperium uit te breiden met behulp van de genoemde misdrijven. Changyun Shi was de leider. Broer Changkun was zijn rechterhand. Die hield zich op de achtergrond hield en liet anderen de misdrijven plegen.

Changyun zou ruim 5 miljoen euro hebben witgewassen, ook door valsheid in geschrift. Vier zogeheten kennismigranten werden vanuit China Nederland in gesmokkeld, ook weer met valse papieren en via oplichting. Hij kocht een bedrijf over door een akte te vervalsen om zich als eigenaar af te schermen en de belasting te omzeilen. Terwijl de grote strafzaak 13Offside nog sleepte, is Changyun Shi veroordeeld tot 18 maanden cel voor de ontvoering van een eveneens Chinese concurrent.

Beeld Eva Janssen

Dat met name Het Parool jarenlang uitvoerig over de verdenkingen en de strafzaak schreef, heeft grote gevolgen gehad voor de familie, stelt de rechtbank vast, maar voor lekken door politie of justitie is geen bewijs. De verspreiding van pamfletten binnen de Chinese gemeenschap was volgens het vonnis ‘een heftige methode van de politie om meer informatie op te halen over (mogelijke) strafbare feiten rondom de Shi Groep, maar niet onrechtmatig. Wanneer een verdachte op deze schaal dit soort strafbare feiten pleegt, dan ligt voor de hand dat daarover in de media bericht wordt’, staat in het vonnis, ‘dat zakenpartners afhaken, dat banken afstand nemen en dat de gemeente geen nieuwe vergunningen wil verlenen of bestaande vergunningen wil intrekken’.

Het Openbaar Ministerie had in februari straffen geëist oplopend tot zes jaar en acht maanden. De officieren van justitie spraken van ‘een schoolvoorbeeld van ondermijning’: inmenging van de onderwereld in de bovenwereld. De familie heeft zich volgens justitie ‘decennialang op grote schaal schuldig gemaakt aan witwassen voor gevorderden’, is de rechtbank nu met de aanklagers eens.

Reactie advocaat