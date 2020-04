Forse straffen voor bedreigen agenten met coronabesmetting

De Amsterdamse rechtbank. Beeld ANP

De 31-jarige Surinamer Stefano E. (31), die al gesignaleerd stond omdat hij nog een andere straf moet uitzitten en bovendien ongewenst vreemdeling is verklaard, werd in de nacht van 25 op 26 maart aangetroffen in een woning aan de Statenjachtstraat in Amsterdam-Noord.

Toen eerst twee en uiteindelijk vijf agenten hem wilden aanhouden, ging hij door het lint. “Ik ga jullie besmetten, kankerflikkers! Je gaat het zien. Ik heb corona en jullie gaan het allemaal krijgen,” riep hij. “Ik spuug je in je kankerbek (..) let maar op dat je corona krijgt.”

Toen hij na hevig spartelen en schelden was gearresteerd, wist hij op politiebureau Flierbosdreef in Amsterdam-Zuidoost een mes te pakken waarmee hij een arrestantenverzorger bedreigde.

‘Ik neem roepen over corona zwaar op’

Hoewel zijn advocaat had aangevoerd dat E. zwakbegaafd is en snel impulsief reageert, legde de politierechter hem een forse straf op: vier maanden cel.

“Ik neem het zwaar op dat de verdachte continu is blijven roepen corona te hebben. Hij bleef maar doorgaan, ook nadat hem een spuugmasker was opgezet,” zei de politierechter. “Het is maar goed dat wetshandhavers in deze angstige tijd bereid zijn geweest deze man aan te vatten en aan te houden.”

‘Bedreiging met zware mishandeling’

De 46-Jarige Jones O. (46) krijgt zes weken cel voor onder meer het bespugen van een agent en het bedreigen van de filiaalmanager van de Albert Heijn aan de Celebesstraat in de Indische Buurt, op 24 maart.

De rechter ziet het in het gezicht spugen ‘in deze coronatijd’ als bedreiging met zware mishandeling en belediging van de agent. Dat O. de manager heeft bedreigd, staat voor de rechter ook vast. Hij moet de bespuugde agent 500 euro schadevergoeding betalen.

Vol in het gezicht

O. was die dinsdag rond zeven uur ’s avonds lastig in de supermarkt. Toen de manager hem wegstuurde, weigerde hij te gaan, dreigde hij (‘als ik een pistool bij me had gehad, dan schiet ik je’) en maakte hij ‘dreigende bewegingen’. Eén van de twee agenten die hem ‘met veel moeite’ in de politiebus wilden zetten, spuugde hij volgens justitie ‘vol in het gezicht’.

Hoewel uit het strafdossier niet blijkt dat O. ‘met het coronavirus dreigde’, kwalificeerde de officier van justitie het in het gezicht spugen van de agent ‘in deze tijd waarin ik al bang word als iemand in de supermarkt te dichtbij komt’ als bedreiging van de agent ‘met besmetting met het coronavirus’.

Dat staat in zijn visie in deze tijd gelijk aan ‘bedreiging met zware mishandeling’. “Het spugen naar een agent een jaar geleden is niet te vergelijken met het spugen naar een agent nu, ook omdat een agent een vitaal beroep is.”

Mishandeling

Dat ook een tweede agent spetters in zijn gezicht kreeg, vindt de officier van justitie geen bewuste bedreiging omdat O. eerder een beroerte heeft gehad en daardoor ‘met consumptie spreekt’.

De in het gezicht gespuugde agent ‘walgde’ van het spugen. De officier van justitie eiste zestig dagen cel en betaling van een schadevergoeding van 600 euro. “Politieagenten zijn onder de weinigen die we nog op straat zien, omdat zij niet thuis mogen blijven,” zei hij.

Geen fysieke gevolgen

De advocaat van Jones O. vindt dat van mishandeling geen sprake is. “Dat de bespuugde agent walgde van het spugen, zegt niet dat hij fysieke gevolgen voelde. Zestig dagen cel is te veel. Ik snap dat iedereen nu in paniek is, maar voor meneer zelf was helemaal niet duidelijk dat hij in de winkel mensen lastigviel door zijn gedrag.”

De rechter was ook in deze zaak streng en legde zes weken cel op. De beide veroordeelden moeten daarnaast de agenten enkele honderden euro’s schadevergoeding betalen.