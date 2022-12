Forse straffen in grote Amsterdamse drugszaak, maar verdachten blijven op vrije voeten

De in Antwerpen in beslag genomen cocaïne. Beeld Politie

Hoofdverdachte en ‘grote baas’ Isaac B. (28), in het milieu bekend als ‘Bom’, krijgt 12 jaar cel, maar is nog altijd voortvluchtig. Mogelijk zit hij ondergedoken in Afrika. Hij is in Ghana geboren, zijn vader komt uit Togo. Een tweede vermoede leider, ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (31), staat internationaal gesignaleerd, ook vanwege andere zware verdenkingen, en is in deze zaak nog niet aangeklaagd.

Vrijheid

Binnen de opsporing leeft de zorg dat zelfs in een zeer grote drugszaak zoals Cherokee de meeste verdachten ook na hun veroordeling in vrijheid hun hoger beroep en eventueel cassatie mogen afwachten en ondertussen volop doorgaan in de drugshandel, tot ze zo rijk en machtig zijn dat ze niet of nauwelijks nog zijn te pakken.

De zaak Cherokee werd al in januari en februari behandeld, maar langdurig uitgesteld. Advocaten voerden, evenals in veel andere zaken, aan dat cruciaal onderling berichtenverkeer uit de neergehaalde servers van Sky ECC niet als bewijs mocht worden gebruikt.

De Amsterdamse rechtbank oordeelt dat het Openbaar Ministerie (OM) ‘aanvankelijk niet transparant was’ over de rol die het had gespeeld bij het onderscheppen van de berichten in samenwerking met Frankrijk. Toch verbinden de rechters daaraan geen gevolgen omdat ze ‘geen begin van aannemelijkheid’ zien dat het OM ‘procesdeelnemers bewust heeft misleid’. Daarom gebruikt de rechtbank de berg belastende onderlinge berichten toch, uit het strafdossier dat meer dan 23.000 digitale pagina’s telt.

4200 kilo in Antwerpen

Daarin is te lezen hoe de import van 4200 kilo (!) cocaïne via de haven van Antwerpen werd voorbereid, vlak voordat die in april 2020 in een loods net buiten de haven werd onderschept. Afgesproken wordt wie op welk tijdstip moeten vertrekken, en ‘een hotel in Antje’ moeten pakken. ‘Geen normale tells (telefoons) mee naar de loods.’ Later: ‘Alle dozen openmaken broers.’ De cocaïne zat in een lading bevroren inktvis verstopt. ‘Hebben we al wat gevonden onder die vis?’

In verband met de onderschepping van de partij kregen 13 verdachten in een losse strafzaak al forse celstraffen in een apart proces in België.

Ook over andere transporten wisselden de verdachten volop glasheldere berichten uit, die duidelijk betrekking hadden op de specifieke bewegingen.

De organisatie gebruikte volgens de rechtbank ook ‘een op het oog legaal autoverhuurbedrijf’ in Barendrecht om winsten wit te wassen.

Justitie had iets hogere straffen geëist dan de rechtbank oplegt, maar het scheelt in veel gevallen niet heel veel.

Halfbroer en rechterhand Gourma A. (24) van Isaac B. krijgt 8 jaar. De Dominicaanse transporteur Alcides ‘André’ V. (41) krijgt 9 jaar. Zion Milano ‘Spoortje’ R. (24) uit Amsterdam-Zuidoost krijgt 7 jaar, boven op een celstraf van 12 jaar die hij al uitzit voor het doodschieten van zijn 30-jarige kennis Amanuel ‘Maantje’ Sambo in 2020 op het Krugerplein in Amsterdam-Oost. Hij ronselde de ‘uithalers’ die de cocaïne uit de ‘bakken’ (containers) in de havens moesten halen, of andere uitvoerders in de onderste laag van de organisatie. Zelf bleef hij net als de hoofdverdachten veilig op afstand.

Organisation Criminelle

Hij communiceerde met zijn ‘sterrenteams’ onder meer via een chatgroep die hij de weinig verhullende naam Organisation Criminelle gaf.

Het corrupte contact Gregory T. (23) dat de organisatie had in de Rotterdamse haven krijgt 6 jaar cel. Hij werkte bij Europe Container Terminals (ECT) op de Maasvlakte en kon vanwege corona vanuit huis (en buiten diensttijd) containers vrijgeven.