Forse straffen geëist voor Chinees-Amsterdamse hotelfamilie Shi

Hotels familie Shi Beeld Eva Janssen

De officieren van justitie spreken van ‘een schoolvoorbeeld van ondermijning’: inmenging van de onderwereld in de bovenwereld.



Witwassen voor gevorderden

De familie heeft zich ‘decennialang op grote schaal schuldig gemaakt aan witwassen voor gevorderden’. Broers Changkun (49) en Changyun (46) en zus Jinhua Shi (50), en op de achtergrond hun vader, dienden gezamenlijk op criminele wijze het familiebelang, stelden de officieren van justitie maandag en dinsdag in hun uitvoerige requisitoir.

Tegen de broers Changyun en Changkun vorderden ze de zwaarste straffen: 80 en 74 maanden cel. Zus Jinhua moet 57 maanden krijgen, hun vader, een vriendin van Changyun en een derde medeverdachte 17 tot 28 maanden. Voor drie van de bedrijven van de Shi’s eist justitie boetes van 100.000 tot 150.000 euro.

Imperium

De familie begon in 1987 met een snackbar en bouwde een imperium dat momenteel uit acht hotels in Amsterdam bestaat. Volgens de officieren van justitie deden de Shi’s dat door misdaadopbrengsten met legaal geld te vermengen en te investeren.

Daarbij zouden stromannen en katvangers zijn gebruikt, onder wie Chinezen die frauduleus als ‘kennismigranten’ of ervaren koks naar Nederland waren gehaald. In werkelijkheid waren zij niet goed opgeleid en werkten ze hier in bijvoorbeeld een massagesalon of wasserette, of werkten ze als bordenwassers, koffersjouwers, of klusjesmannen in de hotels.

Grote contante bedragen werden op coderekeningen in Luxemburg en Zwitserland gestort, op naam van familieleden en de vriendin van hoofdverdachte Changyun. In totaal werd via die rekeningen meer dan 6 miljoen euro naar China overgeboekt. Het herkomstland van de familie ‘fungeerde als een black box’. Daarna werd een deel van dat geld volgens de aanklagers onder het mom van leningen weer geïnvesteerd in Amsterdam – in een hotel of via bedrijven die op naam van stromannen stonden en nauwelijks activiteiten hadden.

Analfabeet

Chinezen die op papier de forse leningen verstrekten, bleken volgens justitie soms analfabeet en wisten van niets. Dergelijke ‘kasrondjes’ en ‘loan-backconstructies’ zijn bekende witwasmethodes. De buitenlandse rekeningen waren niet bekend bij de Nederlandse belastingdienst.

Changyun Shi zou ook grote bedragen aan contanten naar China hebben laten smokkelen door bemanningsleden van China Southern Airlines. Aan de hand van een bij Changyun aangetroffen tabel houdt justitie rekening met 1,9 miljoen euro in totaal.

Volgens justitie kan het niet anders dan dat een belangrijk deel van het geïnvesteerde vermogen ‘een criminele herkomst heeft’. Met welke misdrijven het geld precies werd vergaard, is niet opgehelderd.

14 hotels

Gaandeweg kocht de familie 14 hotels in Amsterdam, waarvan er 6 weer werden verkocht. Volgens getuigen kocht de familie (belangen in) nog meer hotels, die op naam kwamen van Chinezen die zelf geen startkapitaal leken te hebben en die tot dan nooit in de branche actief waren geweest.

De gemeente nam de familie eerder al de drank- en exploitatievergunningen af van de hotels met een bar of restaurant. Het onderzoek 13Offside naar de familie loopt al extreem lang, vanaf 2010. Dat het zo lang duurde, kwam volgens de aanklagers onder meer door de complexiteit van de zaak en doordat sommige van de ongeveer 180 getuigen moesten worden verhoord in China.

Vanwege de overschrijding van de ‘redelijke termijn’ van berechting matigen de officieren hun eisen licht.

Achter het Concertgebouw

Ze vragen de rechtbank Hotel Inner in de Wanningstraat, achter het Concertgebouw, verbeurd te verklaren omdat het volgens hen evident is gefinancierd met misdaadgeld.

De verdachten ontkennen met klem iets fout te hebben gedaan en beschuldigen de opsporingsdiensten van ‘tunnelvisie’ en discriminatie. Vooral hoofdverdachte Changyun Shi beroept zich bij belangrijke vragen op zijn zwijgrecht. Hun advocaten zullen de komende dagen in langdurige pleidooien om vrijspraak vragen.