Forse straffen en tbs geëist voor ‘koelbloedige executie’ van ‘Maantje’ Sambo op Krugerplein

Tyrone B., Zion R. en Joshua Z. tijdens een eerdere zittingsdag, vorig jaar. Beeld Hollandse Hoogte / Aloys Oosterwijk

Officier van justitie Gerdine Dankers noemde de zaak ‘gewoon afschuwelijk’ voor het slachtoffer, zijn nabestaanden én de buurt.

De schietpartij volgde op een ruzie tijdens een huisfeest in de Transvaalstraat, dat was afgebroken omdat de dronken Sambo zich misdroeg en ruzie had gekregen.

Van dichtbij in de rug geschoten

Op beelden van beveiligingscamera’s, waarvan in de rechtszaal een compilatie werd getoond, is te zien dat Sambo het Krugerplein op loopt en stilstaat vlak bij restaurant Eddy Spaghetti. Dan komen vier mannen aanlopen. Doordat een boom het zicht van de belangrijkste camera’s verspert, is niet te zien hoe hij eerst wordt mishandeld.

Vervolgens wordt hij om 3 minuten over twaalf van minder dan een meter afstand twee keer beschoten, in zijn rug en bil. Hij zakt voor de kapsalon in elkaar, terwijl de vier verdachten wegrennen. Hij overlijdt in de loop van de ochtend, ondanks enkele spoedoperaties.

In zeer intensief berichtenverkeer via Snapchat, in de groepschat ‘Brothers’, lijkt hoofdverdachte Zion R. (23), ‘Spoortje’, een uur voor de schietpartij zijn vrienden met steeds meer klem en haast te gelasten zijn ‘pijp’ of ‘p’ (pistool) op te halen in Amsterdam-Zuidoost en naar hem toe te brengen. (‘Broers, alsjeblieft, snel, ik smeek jullie!’)

‘Taximan’ Tyrone B. (29) zou Joshua van Z. (25) en Prateek S. (31) vervolgens bij het feest hebben afgezet, mogelijk met het pistool. Van Z. zegt zich weinig van de avond te herinneren omdat hij de hele dag veel had geblowd. Zion R. noemt de chats ‘dronken gelul’.

‘Kruitsporen door een brasa’

Minuten na de schietpartij worden Zion R. en Joshua van Z. op de Transvaalkade gearresteerd. De eerste blijkt uiteindelijk 156 kruitsporen op zijn handen te hebben, de tweede 6. Schotresten, is de overtuiging van officier van justitie Dankers. Zij acht bewezen dat Zion R. de schutter was, die de anderen ‘als zijn soldaten heeft ingezet’. Zelf zegt die dat de kruitsporen op zijn handen moeten zijn gekomen ‘door een brasa’ (omhelzing) op het feest ‘waar allemaal mensen waren die weleens schieten’.

Prateek S. is volgens justitie meteen na de schietpartij opgepikt door Tyrone B., de vijfde betrokkene is onbekend gebleven.

De recherche luisterde vele gesprekken af en onderschepte diverse onderlinge berichten. De bewegingen van de Volkswagen Polo van Tyrone B. lijken te passen bij het ophalen van het wapen in Zuidoost en het oppikken van Prateek S. na de fatale ruzie. Zion R. lijkt in een afgeluisterd gesprek met zijn vriendin te bespreken dat hij ‘geschoten had daar’, en dat hij overweegt het op te biechten en ‘te zeggen waar die pijp is’. Het vuurwapen is niet gevonden.

Niemand praat

Officier Dankers beklaagde zich in haar requisitoir dat niemand heeft willen vertellen wat op het feestje en daarna is gebeurd, terwijl ‘heel veel mensen moeten weten hoe het zit’. Ook de verdachten hebben mondjesmaat verklaringen afgelegd. “Zwijgen is een goed recht, maar sommige zaken schreeuwen om een verklaring.” Bovendien hebben verdachten aantoonbaar gelogen.

Niettemin ziet de aanklaagster voldoende bewijs dat de vier verdachten de moord ‘medepleegden’, plus de vijfde onbekend gebleven persoon.

Alle vier de verdachten hebben evenals Sambo een (fors) strafblad, de meeste ook antisociale stoornissen. Tegen Zion R. is onlangs 11 jaar geëist in een grote drugszaak – de uitspraak volgt nog.

Nu wil justitie voor hem 20 jaar cel, voor Joshua van Z. 9 jaar plus tbs, voor Tyrone B. 5 jaar plus tbs met voorwaarden en voor Prateek S. 12 jaar cel.

‘Mijn hart is eruit gerukt’ De moeder van ‘Maantje’ Sambo vertelde de rechtbank hoe zijn dood ‘een gat in haar hart sloeg’. “Mijn kind, dat uit mij geboren is, is ook een deel van mij. Wie hiervoor verantwoordelijk is, heeft ook een deel van mij vermoord.”

Ze hoopt dat ‘het recht zal zegevieren voor mijn zoon, onze Maantje, die zomaar uit zijn en ons leven is getrokken’.

Haar zoon zal nooit de kleine kinderen in de familie zien opgroeien, met wie hij ‘zo close was’. Over de verdachten: “Deze mensen hier, die Maantje bijna zijn hele leven kenden, doen nu alsof zijn leven en onze familie niets waard zijn. Waarom zwijgen als je onschuldig bent?”

Sarcastisch over Zion R.: “Toevallig heeft de verdachte die op zoek was naar een pijp, en kruitsporen op zijn handen had, er niets mee te maken.”