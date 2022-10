Forse strafeisen in 13Maracane voor voorbereiden liquidaties in Amsterdamse onderwereldoorlog

Rechtbanktekening van Benaouf A. Beeld ANP

Volgens de officieren van justitie vormden de hoofdverdachten tot 2016 een professioneel opererende criminele organisatie waarvan de leden zich in wisselende samenstelling bezighielden met het ‘kieren’ of ‘nakken’ (liquideren) van rivalen.

El listo

Ze werkten ‘el listo’ af, volgens justitie een dodenlijst. De groep beschikte door drugshandel over voldoende financiële middelen om de liquidaties te financieren.

In het gehele dossier draait het om één daadwerkelijk gepleegde poging tot moord (in 2014 in Amsterdam-West) en zeven moordplannen die niet doorgingen – ‘hetgeen niet aan de verdachten te danken was’.

“Elke moord of doodslag, op wie dan ook, schokt de samenleving ernstig: herdenkingsdiensten, stille tochten en discussieprogramma’s op televisie laten dat ook zien,” zeiden de officieren van justitie vrijdag in hun requisitoir. “Liquidaties in het openbaar zijn het lugubere gevolg van internationale drugshandel waarin Nederland helaas een prominente rol speelt.”

‘Patron’ Benaouf A. (38) stuurde volgens de aanklagers nota bene vanuit detentie de organisatie mee aan via een zogenoemde pgp-smartphone (‘pretty good privacy’) die hij daar stiekem had. Hij besliste ook mee over de prijs die voor een aanslag zou worden betaald. In de gevangenis zou hij ‘tattookillers’ voor aanslagen hebben gerekruteerd met wie hij daar had vastgezeten.

Tegen ‘Ben’ eisen de aanklagers tien jaar cel bovenop de twaalf jaar die hij al uitzit voor zijn rol bij een liquidatie in 2012, aan het begin van de onderwereldvete die zeker zestien mensen het leven kostte.

De zwaarste strafeis, van achttien jaar, is voor Hamid A., ‘Bugs’. Hij behoorde volgens de aanklagers tot ‘de harde kern’ van de moorddadige organisatie. Hij zou aanslagen hebben ‘aangejaagd’ en zelf betrokken zijn geweest bij een poging rivaal Samir Z. op te blazen op zijn scooter, waarop die met zijn broer reed.

Nadat de – vooralsnog niet vervolgde – ‘leider’ van de groep Houssine A. alias ‘Karel’ in 2015 in Marokko was gearresteerd, nam Hamid A. het voortouw om de club bij elkaar te houden en ‘de neuzen dezelfde kant op te houden’. Hij stuurde de groep als plaatsvervanger aan. (‘We zijn een bedrijf. Mogen niet stilstaan. We moeten Karel er uit krijgen. We moeten (drugs) binnentrekken. We moeten mensen kieren’.)

Geen spijt

Een andere verdachte, Jeffrey S. (32), moet van de officieren van justitie twaalf jaar cel krijgen als Spanje instemt met zijn vervolging voor de voorbereiding van moorden in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella. Zo niet, dan zou hij negen jaar moeten krijgen.

“Jeffrey S. is van de categorie ‘u vraagt, wij draaien’. Hij levert wapens, kentekens en informatie en observeert doelwitten,” zeiden de aanklagers in hun requisitoir. In 2009 werd hij al veroordeeld voor poging tot doodslag en een wapenmisdrijf. “Ook S. heeft gedurende de behandeling van deze zaak op geen enkel moment empathie of spijt getoond.”

Voor zelfverklaard ‘soldaat’ Abdelghafour L. (43), die ‘van alles regelde voor Benaouf A. en van de hoed en de rand wist’, willen de officieren vier jaar cel. Hij kreeg eerder al zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de poging ‘Ben’ met een helikopter uit de gevangenis van Roermond te bevrijden.

Voor Soufiane el H. (32) willen de aanklagers zes jaar cel omdat ook hij ‘een cruciale rol’ speelde. Ab el H. (39) en Jalal L. (32) moeten respectievelijk anderhalf en twee jaar cel krijgen voor hun veel kleinere rollen.

De advocaten houden maandag, woensdag en donderdag hun pleidooien. De rechtbank doet op 7 december uitspraak.