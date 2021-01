Forse stijging heffingen afvalstoffen, fikse daling inkomsten uit toeristenbelasting

Vuilnis op de Nieuwezijds Voorburgwal. Beeld Charlotte Odijk

Gemeenten verwachten dit jaar 11,3 miljard euro uit heffingen te ontvangen, 4,4 procent meer dan ze hadden begroot voor de uitbraak van het coronavirus. Vooral de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten stijgen fors. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de belangrijkste gemeentelijke heffingen neemt vooral de opbrengst uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten het meest toe, met een plus van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om de grootste stijging in 26 jaar tijd. Ook in 2020 begrootten gemeenten al een forse toename, toen met 8,4 procent.

Stijgende kosten

Gemeenten moeten de reinigingsheffingen verhogen omdat de kosten stijgen. Dat komt volgens de statistici door ‘de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier’. Deze heffingen mogen wettelijk nooit meer opbrengen dan de kosten.

Gemeenten innen ook 5,8 procent meer onroerendezaakbelasting (ozb). ‘Veel gemeenten geven aan dat een (extra) verhoging van de ozb een van de maatregelen is om de begroting sluitend te maken’, lichten de onderzoekers toe. De opbrengsten van deze belasting kunnen stijgen als WOZ-waardes van gebouwen en/of grond omhoog gaan, het aantal panden toeneemt of als gemeenten de tarieven verhogen.

Ook de rioolheffing stijgt met 2,6 procent tot 1,7 miljard euro. Dat is iets hoger dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9 procent over de afgelopen vijf jaar, aldus het CBS.

Tegenvaller toerismebelasting

Amsterdam krijgt een grote klap te verduren voor wat betreft de toeristenbelasting. De gemeente ontving weinig buitenlandse toeristen vanwege de vele reisbeperkingen door het coronavirus. Daardoor verwacht Amsterdam slechts 56,5 miljoen euro aan toerismebelasting te innen, waar van tevoren was gerekend op bijna 200 miljoen euro. Het rijk heeft gemeenten voor 100 miljoen euro gecompenseerd voor de misgelopen toerismebelasting in de periode van 1 maart tot en met 1 juni.

In de meeste andere gemeenten bleven de inkomsten uit toerismebelasting gelijk of stegen die zelfs. Eerder meldde het CBS dat Nederlanders afgelopen zomer massaal op vakantie gingen in eigen land, waardoor vooral huisjes- en kampeerterreinen de klap van het coronavirus konden opvangen.