Forse stijging aantal boetes voor verkeerd plaatsen afval

In totaal schreven Amsterdamse handhavers 6.865 keer een boete uit voor afvalgerelateerde overtredingen, laat de gemeente weten in een persbericht. Dat is 35 procent meer dan een jaar eerder, toen er nog 5.097 boetes voor werden gegeven.



In 2018 zette de gemeente extra handhaving in op overtredingen die te maken hebben met afval. De toename van het aantal boetes is volgens de gemeente een direct gevolg hiervan.



Het grootste deel van de boetes - ruim 6.000 - werd uitgeschreven voor het niet naleven van de regels voor huisvuil. Het gaat dan om het naast de containers plaatsen van vuilniszakken of het op de verkeerde dag aanbieden van zakken of grofvuil.



Bedrijfsafval

Andere boetes zijn uitgeschreven voor het verkeerd aanbieden van bedrijfsafval, het gooien van afval op straat, het veroorzaken van zwerfvuil en het aanbieden van huisvuil door iemand van buiten Amsterdam.



Wethouder Laurens Ivens (Afvalinzameling en Reiniging) geeft aan blij te zijn dat er meer overlastveroorzakers zijn aangepakt. "Er is geen enkel excuus om je afval zomaar op straat te gooien. Wie dat toch doet, zorgt voor overlast voor zijn buurtgenoten en alle andere Amsterdammers en verdient een boete."



