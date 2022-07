Forse schade door plofkraak in Oost: ‘Alsof er een bom afging’

De schade aan het pand is groot. Beeld ANP / Novum RegioFoto

De schade aan de Primera waar de plofkrakers het op gemunt hadden, is fors. Het glas van de winkel ligt helemaal tot aan de overkant van het Beukenplein, en de pui ligt er bijna helemaal uit. Ook de naastgelegen opgang van woningen is compleet verwoest.

Na naar verluidt twee explosies zijn twee jongens op een scooter weggevlucht, al kan de politie dat nog niet bevestigen. Meerdere bewoners van het Beukenplein moesten hun huis uit.

Een buurtbewoner hoorde rond half drie ‘s nachts een harde knal. “Alsof er een bom afging. Alle alarmen in de buurt gingen af. Daarna werd het weer rustig. De ravage is wel veel groter dan ik dacht. Ik weet niet of ze buit hebben gemaakt. Je zouden denken dat je er na zo’n knal er iets aan over moet houden.”

Geen buit

Mede-eigenaar van de Primera Ali Muhammed en zijn zoon Afaan (22) zijn direct naar de zaak gekomen toen ze gebeld werden. Om acht uur ‘s ochtends staan ze er nog. Zoon Afaan: “Natuurlijk zijn we er. Mijn vader heeft deze zaak al 22 jaar, vooral voor hem komt het hard aan. We zitten nu nog wel in de adrenaline en fight modus. We willen zo snel mogelijk weten wat gebeurd is.”

De schade aan de Primera is fors. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Volgens Afaan is er geen buit gemaakt, maar is er wel veel schade. “We zijn vooral bezig met vragen beantwoorden, zoals hoe je bij de kluis kan. De explosievendienst is geweest en we moeten dingen regelen voor de verzekering.”

De plofkraak trekt maandagochtend veel bekijks. Buurtbewoners stoppen even om te kijken, een foto te maken of aan de politie te vragen wat er is gebeurd.

“Dit is wel heel veel geweld voor een beetje geld,” zegt een man die aan de andere kant van het Oosterpark woont en een ochtendwandeling maakt. “Is dit nu echt nodig? En die eigenaar van die winkel? En de buurt? Voor wat centen? Er hadden gewonden kunnen vallen.”

Twee explosies

Het is de tweede plofkraak in een week tijd in Amsterdam. Vorige week zaterdag brak brand uit na een plofkraak aan Tussen Meer in de wijk Osdorp. Ook toen zagen getuigen na de plofkraak een scooter met twee personen wegrijden.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: