Fors meer vluchten getroffen door slecht weer

Dat meldt EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde passagiers tegen een vergoeding helpt hun schade te verhalen.



EUclaim telde afgelopen jaar ruim 7000 annuleringen, meer dan twee keer zoveel als in 2016. Ruim 2400 vluchten liepen forse vertraging op. Dat is juist iets minder dan een jaar eerder. In totaal kwamen anderhalf miljoen reizigers van en naar Nederland met een vertraging van meer dan drie uur aan op hun eindbestemming. Dat is bijna driekwart meer dan in 2016.



Compensatie

Bij zo'n lange vertraging hebben passagiers doorgaans recht op compensatie. Dat geldt evenwel niet als de luchtvaartmaatschappij zich kan beroepen op overmacht, bijvoorbeeld bij extreem weer. Dat was bij het merendeel van de bijna 9500 gemelde incidenten het geval. Passagiers op een kleine 4400 vluchten konden wel aanspraak maken op compensatie. Dat is een derde meer dan in 2016.



Hevige sneeuwval op 10 en 11 december leverde de meeste annuleringen en vertragingen op. Bij elkaar ruim 1500 vluchten gingen niet door of arriveerden veel te laat op hun bestemming. Verder zorgden stormen in februari, september en oktober voor veel problemen, evenals een storing bij de luchtverkeersleiding op 21 november.