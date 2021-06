Fors meer meldingen rattenoverlast, West overweegt voerverbod

Beeld Getty Images

Veel Amsterdammers zijn inmiddels bijna gewend aan de ratten die door hun straat, langs de schutting in de tuin, of onder hun huis lopen. Volgens de GGD zijn ratten vooral hinderlijk, maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn, want de urine van de beestjes kan ziektes verspreiden. In sommige gevallen bewijzen ratten ons ook een dienst. Zo eten ze vetresten uit riolen, waardoor er minder vaak onderhoud hoeft te worden gepleegd.

Toenemend afvalprobleem

Stadsdeelbestuurder Carolien de Heer wil de rattenoverlast in West aanpakken. En dat is hard nodig, blijkt uit cijfers van de GGD. Waren er in 2019 nog 652 meldingen van rattenoverlast in West, in 2020 nam dat al toe naar 1092. Een stijging van ruim 59 procent. Ook het aantal bezoeken van de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD nam toe, van 520 naar 677.

‘Het voeren van dieren met brood is voor veel Amsterdammers een gewoonte,’ schrijft De Heer aan de stadsdeelcommissie. Om het voedselaanbod voor de ratten te verminderen, stelde West eerder al voederverboden in enkele straten in, zoals de Erasmusgracht, Bilderdijkkade en Jacob van Lennepkade. Tot nu toe echter met weinig resultaat, omdat het verbod moeilijk te handhaven is.

Om de overlast tegen te gaan wil De Heer daarom het aantal locaties uitbreiden waar het voederverbod geldt, of een verbod in het gehele stadsdeel. Bij een verbod in het gehele stadsdeel moet er wel extra handhavingscapaciteit worden vrijgemaakt, schrijft ze.

In andere stadsdelen nam de overlast ook explosief toe. In Centrum ging het aantal meldingen in een jaar tijd van 211 naar 410, in Noord van 224 naar 368 en in Zuid van 1098 naar 1625. In totaal werden vorig jaar 5441 meldingen gedaan van rattenoverlast door Amsterdammers, tegen 3409 in 2019. Een stijging van bijna 60 procent.

Afvalprobleem

Volgens de GGD kan de flinke toename meerdere oorzaken hebben. Zo is het maken van een melding met het doorsturen van foto’s en de locatie makkelijker geworden via de website van de gemeente. Bovendien waren mensen vaker thuis vanwege de pandemie.

Ook het toenemende afvalprobleem lijkt een grote rol te spelen. Vorig jaar deelde de gemeente in minder dan een jaar tijd 20.000 afvalboetes uit voor zakken die naast de afvalcontainers lagen. Een record. En in wijken waar vaak afval naast de containers staat, ziet de GGD een toename in het aantal meldingen van rattenoverlast. Alleen een voerverbod lijkt daarom niet te helpen.

Bestrijdingsmiddelen

Dat er geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden om de rattenoverlast tegen te gaan, werkt volgens Richard Piké van Van der Velden Ongediertebestrijding ook niet mee. Zonder gif is de bestrijding minder efficiënt, zegt hij. Daarom denkt hij dat de overlast in de toekomst alleen maar erger wordt. “Europese regelgeving gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat we vanaf 2023 ook binnenshuis geen gif meer mogen gebruiken. Dat gaat de bestrijding nog lastiger maken.”

Bestrijdingsmiddelen zijn verboden om doorvergiftiging te voorkomen, legt Piké uit. “Een buizerd die een vergiftigde rat eet, kan zelf ook doodgaan. Maar hoeveel buizerds zie je nou op het Leidseplein?” Hij denkt daarom dat regelgeving per regio het best zou werken.

Horrorverhalen hoort Piké steeds minder doordat mensen zelf ook maatregelen nemen, al komt het weleens voor dat een rat via het toilet omhoog kruipt. “Dan voelt iemand een rattensnuitje aan zijn kont zitten, dat is natuurlijk niet fijn.” De knaagdieren zorgen volgens hem vooral voor verzakkingen in de stad. “Ze graven onder funderingen door en dat kan voor problemen zorgen.”

Afschieten

Om een einde te maken aan de rattenplaag, pleitte de Amsterdamse VVD in april al voor het afschieten van de knaagdieren. Volgens Daan Wijnants van de partij is dat op het platteland al een ‘gangbare manier’ om de beesten te bestrijden, zei hij tegen AT5. Veel partijen in de raad vonden dat een onhaalbaar plan. Zo wil de Partij voor de Dieren juist het gebruik van klemmen verbieden en meer inzetten op preventieve maatregelen.

In Zuid vroeg stadsdeelcommissielid Erik Schmit van D66 enkele maanden geleden in Het Parool juist om een ‘structurele oplossing’. “Stadsreiniging moet langskomen als de containers vol zijn. Daarnaast moet het groen veel beter worden onderhouden. Het is vaak ondoordringbaar voor mensen, maar voor ratten zijn al die verwaarloosde struiken ideaal. En mensen zelf moeten zich ook realiseren dat vuil op straat gooien, betekent dat je ratten aantrekt.”