Fors meer inschrijvingen Amsterdamse universiteiten

Het auditorium van de VU aan de De Boelelaan. Beeld Eva Plevier

De verwachting was dat corona misschien een negatieve weerslag zou hebben op het aantal inschrijvingen aan de universiteiten dit studiejaar, maar dat blijkt niet het geval.

Zo noteert de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor de studieperiode 2020-2021 een stijging met 10 procent in het aantal studenten ten opzichte van vorig jaar. De UvA telt dit studiejaar circa 39.000 studenten. De afgelopen jaren groeide de universiteit gemiddeld met zo'n 4 à 5 procent per jaar.

De Vrije Universiteit (VU) komt met een groei van 13 procent op zo’n 30.000 studenten. De universiteit groeide de afgelopen twee jaar jaarlijks met zo’n 8 procent.

Het gaat om voorlopige cijfers op basis van de inschrijvingen in oktober: studenten kunnen zich tot februari nog uitschrijven.

Het afgelopen collegejaar werd het bindend studieadvies voor eerstejaarsstudenten opgeschort in verband met de coronacrisis; hierdoor hoefden studenten met te weinig studiepunten hun studie niet te verlaten. Die herinschrijvingen verklaren een deel van de groei, aldus de universiteiten.

Meer eerstejaars

Daarnaast is de toestroom van eerstejaarsstudenten fors toegenomen. Aan de UvA begonnen 17 procent meer studenten aan een bachelor dan vorig jaar, bij de masteropleidingen is dat zelfs 19 procent. De toename was het grootst bij opleidingen aan de faculteiten Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde, en Rechtsgeleerdheid.

Bij de VU begonnen afgerond zo’n 5 procent meer studenten aan een bacheloropleiding, voor de master is dat 7 procent. De grootste groei zat hier in de bèta- en gezondheidswetenschappen, waarschijnlijk omdat steeds meer scholieren kiezen voor een natuur en gezondheid- of natuur en techniekprofiel, aldus de universiteit.

Volgens de universiteiten hangt de grotere toestroom van eerstejaars waarschijnlijk samen met de coronacrisis: minder jongeren nemen een tussenjaar na de middelbare school of bachelor en beginnen dus al eerder aan hun (vervolg)studie. Daarnaast zijn door het vervallen van het centraal eindexamen meer vwo’ers geslaagd dan normaal. Zij kunnen direct door naar de universiteit.

Internationale studenten

Eerder dit jaar werd gedacht dat er door de coronacrisis amper internationale studenten bij zouden komen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Sterker: de UvA kreeg zelfs 22 procent meer buitenlandse eerstejaars dan vorig jaar.

Het merendeel van de nieuwe internationale studenten aan de UvA komt uit de EU, met een opvallende stijging in het aantal Duitse bachelorstudenten. Van buiten de EU neemt het aantal studenten uit Azië sterk toe; de instroom uit Amerika en Canada droogde echter op.

Een verklaring voor deze verdeling is moeilijk te vinden, aldus de universiteit. Er speelt veel mee: zo zijn EU-studenten door de coronacrisis mogelijk meer geneigd om binnen de grenzen van de Unie te blijven.

Daarbij kan het voor studenten van buiten de EU dit jaar juist makkelijker zijn om (digitaal) in Amsterdam te studeren, nu reis- en woonkosten door het online onderwijs wegvallen. Ook het moment van inschrijving speelt waarschijnlijk mee; in juli leek Nederland qua coronabesmettingen wellicht veiliger dan het nu is.

Ook op de VU steeg het aantal internationale studenten met 6 procent, maar hier is de stijging minder opvallend dan aan de UvA. De VU noteerde de laatste jaren ongeveer gelijke toenames in het aantal internationale studenten.