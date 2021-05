Fors lagere straf voor doodschieten Bas van Wijk door vormfout

Beeld ANP

El Y. schoot Bas van Wijk dood op 8 augustus 2020 bij het recreatiegebied de Nieuwe Meer. Vanwege het zomerse weer zat het daar op dat moment stampvol badgasten. Aan de schietpartij ging onenigheid vooraf tussen twee groepen jongeren. Nadat die ruzie gesust leek, stapte Samir El Y. met een pistool op een vriend van Bas van Wijk af en eiste diens imitatie-Rolexhorloge. Toen de vriend dit niet wilde geven, schoot Samir El Y. in het water.

Na dat eerste schot ontstond er paniek bij het recreatiegebied. Daarop kwam Bas van Wijk op El Y. afgelopen. Hij sprak El Y. aan op diens gedrag.

Vervolgens schoot Samir el Y. Van Wijk in zijn been en in zijn borst. Hij eiste alsnog de Rolex op van de vriend, richtte het wapen op andere vrienden en ging ervan door.

Doodslag

De rechtbank ging niet mee in de lezing van Samir el Y. dat het tweede schot per ongeluk geweest was en achtte doodslag bewezen.

“Hij heeft een gruwelijke daad verricht,” aldus de rechter. “Hij heeft de nabestaanden en van Bas van Wijk verdriet aangedaan dat niet meer weg te nemen is.”

El Y. was, ondanks een eerdere toezegging dat hij er zou zijn, niet aanwezig bij het vonnis. Dit wekte het ongenoegen van de rechtbank, die een moment overwoog om El Y. alsnog naar de uitspraak te laten brengen.

In het vonnis werd melding gemaakt van de persoonlijkheidsstoornis van El Y. alsmede van zijn cannabisverslaving. Daarom werd El Y. veroordeeld tot tbs.

Vormfout

De opgelegde gevangenisstraf van 9 jaar is aanzienlijk lager dan de 18 jaar celstraf die de officier van justitie had geëist. Dat kwam door een vormfout. Het OM had El Y. aangeklaagd voor gekwalificeerde doodslag: volgens het OM heeft hij zijn slachtoffer gedood om de roof van een horloge uit de vriendengroep van Van Wijk gemakkelijker te maken.

Op de gewijzigde tenlastelegging ontbrak in deze zaak de pleegdatum 8 augustus 2020. Hierdoor kon de rechtbank niet beoordelen of het inderdaad ging om gekwalificeerde doodslag. El Y. is daarom veroordeeld voor doodslag, waar aanzienlijk lagere straffen voor gelden.

Van moord was volgens de rechtbank geen sprake. El Y. heeft volgens de rechter geen vooropgezet plan gehad om Van Wijk te doden.