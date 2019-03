Fors hogere straffen leden Utrechtse liquidatiebende

In de zaak 26Koper wijst het hof een belangrijk principieel arrest dat ook in andere zaken kan doorwerken. De vijf hoofdverdachten krijgen 13 tot 14,5 jaar - waar de rechtbank de straffen tot 8 jaar had beperkt.



Het cruciale verschil zit in de bewezenverklaring van het beramen van onderwereldmoorden.



Wapenarsenaal

Bij verdachten waren observatiefilmpjes in beslag genomen van liefst vijf kennelijke doelwitten. Heimelijk door de recherche gemaakte geluidsopnames van gesprekken leken duidelijk uit te wijzen dat de sprekers zich op liquidaties voorbereidden.



In garageboxen in Nieuwegein was in 2015 een enorm wapenarsenaal gevonden. De verdachten beschikten over gestolen snelle vluchtauto's en professionele apparatuur zoals peilbakens om hun doelwitten te volgen.



Toch zag de rechtbank in 2016 onvoldoende bewijs voor moordplannen. Het kon volgens de rechters in theorie zo zijn dat de bende andere zware misdrijven voorbereidde, zoals ontvoeringen of afpersingen.



Daarom straften de rechters met pijn in het hart mild, tot vreugde van de verdachten. Ze kregen 'slechts' de maximumstraf voor het lidmaatschap van een criminele organisatie (zes jaar) plus nog een derde deel daarbovenop voor het bezit van ongeveer honderd wapens, waaronder automatische.



'Criminele gerichtheid'

Het Amsterdamse gerechtshof oordeelt heel anders en ziet wel hard bewijs voor specifieke moordplannen. Dat niet precies vast staat welke moorden precies zouden worden gepleegd, maakt volgens het hof niet uit: het gaat om 'de criminele gerichtheid'.



Het hof wil 'de ogen niet sluiten voor het ontwrichtende vuurwapengeweld in de samenleving'. Straffen moeten echt afschrikken, vindt het hof.



Volgens de opsporingsdiensten werkte de '26Koper-bende' voor de organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Die wordt inmiddels gekoppeld aan tientallen onderwereldmoorden.



Bij gebrek aan bewijs was Taghi in de zaak 26Koper nog geen verdachte, maar inmiddels wordt hij internationaal gezocht voor een forse reeks liquidaties.



De hoofdverdachten die in de zaak 26Koper de zware straffen krijgen zijn Jaouad W., alias 'Joey', Zakaria S., Werner E., Ayyoub Y. en Levi B.



Advocaten zullen vrijwel zeker in cassatie gaan bij de Hoge Raad.



Het is recent vaker voorgekomen dat het Amsterdamse gerechtshof zwaarder straft dan de rechtbank in zaken over liquidaties of voorbereidingen daartoe.



Dat geldt bijvoorbeeld voor de zaak tegen Benaouf A., die in Antwerpen de liquidatie van een Amsterdamse crimineel zou hebben aangestuurd, en het ploegje Amsterdamse twintigers dat door een arrestatieteam was klemgereden in de Amsterdamse Knokkestraat, op weg voor een liquidatie.



