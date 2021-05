Fors geschoten in Noord, verdachte overleden

schietpartij in Amsterdam Noord - Meeuwenlaan Beeld Michel van Bergen

De politie kreeg rond 14.15 uur de melding van een schietpartij en een overval aan de Meeuwenlaan in Noord. Er was geprobeerd een geldtransportwagen van Brink's te overvallen.

Er werd geschoten op een parkeerterrein aan de Meeuwenlaan, vlak bij de Dirk van den Broek, tegenover Instagrammuseum Wondr.

De politie zette een achtervolging in. Er werd fors geschoten. De achtervolging eindigde in Broek in Waterland, een dorp verderop, nabij een weiland. De verdachten vluchtten het weiland in, ook daar werd weer geschoten. Op beelden van ooggetuigen is te zien dat daar ook meerdere auto’s in brand staan.

Het is niet duidelijk of de overleden verdachte is geraakt door een politiekogel. Volgens ooggetuigen zouden er geen politieagenten gewond zijn geraakt.

Een ooggetuige: “Niet normaal dit, zulke dingen gebeuren toch alleen in West en Zuidoost, toch niet in ons keurige Noord?”

Er is in Broek in Waterland (Noord-Holland) een politieactie gaande ivm een eerdere schietpartij in #Amsterdam. De #POLICE06 assisteert daarbij. #politieheli — Politiehelikopter (@PolitieheliNL) 19 mei 2021

