Formule 1-fans zorgen voor drukte op Amsterdam Centraal

Drukte op perron 1 van Amsterdam CS waar mensen wachten op de trein naar Zandvoort aan Zee. Beeld ANP

De NS laat in verband met de verwachte drukte elke vijf minuten een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee.

Perron 1 van Amsterdam CS, waar de treinen naar Zandvoort vertrekken, stond vrijdagochtend al vroeg vol. Reizigers worden via één route in het station naar het perron geleid. Op het perron worden mensen in groepjes doorgelaten in de richting van de trein. Veel mensen hebben oranje shirts of shirts van Red Bull aan, de sponsor van het team van Max Verstappen.

De NS laat weten dat er sinds vrijdagochtend zeven uur al mensen aankomen op Amsterdam Centraal om verder te reizen naar Zandvoort. De treinen vertrekken niet vol, maar met wat vrijgehouden ruimte, aldus de NS. Zo kunnen er ook nog op de tussengelegen stations mensen instappen.

Ook op Leiden Centraal was het vrijdagochtend al druk met Formule 1-liefhebbers in oranje shirts. Reizen naar het circuit kan vanaf dat station via Haarlem.

Mensen mogen vrijdag tot twee uur ’s middags geen fietsen meenemen in de treinen richting Amsterdam. In de treinen tussen Amsterdam en Zandvoort zijn fietsen de hele dag niet toegestaan.