Formule 1-coureur Ricciardo vaart met bolide door de grachten van Amsterdam

Het is een onalledaagse gezicht: Formule 1-coureur Daniel Ricciardo die achter Hotel de L’Europe in zijn bolide rondvaart over de Amstel, ter promotie van een veiling. En voor de racedromers met diepen zakken die achter het stuur willen kruipen, heeft de Australisch-Italiaanse sporter goed nieuws.

Onverwachts bezoek donderdagmiddag in de Nieuwe Doelenstraat: coureur Daniel Ricciardo komt in Hotel L’Europe spreken over zijn inbreng op de veiling ‘A decade of Daniel’, die geheel gewijd is aan de carrière van de Australisch-Italiaanse racer. De grote publiekstrekker: zijn STR7 Formule 1-auto, waarmee hij in 2012 over de circuits reed. Na afloop van de persconferentie stapt achtvoudig Grand Prixwinnaar Ricciardo in zijn bolide en vaart ermee over de Amsterdamse grachten.

Fans met minder geld, voor wie bieden op zo’n raceauto niet is weggelegd, hoeven niet te treuren. Ricciardo brengt tientallen andere objecten in bij de veiling, waaronder overalls, velgen, banden en andere auto-onderdelen. De veilig wordt georganiseerd door website Catawiki en iedereen kan meebieden. De veiling begint op 24 augustus en loopt tot 3 september.

Naast de spullen van Ricciardo worden ook zeventig objecten uit de stal van de Italiaanse raceploeg Scuderia AlphaTauri geveild, onder meer een STR4 mock-up auto uit 2009 en een pre-season racing kit van Max Verstappen uit zijn tijd bij Torro Rosso, waar hij van 2014 tot 2016 onder contract stond.

Een deel van de opbrengsten wordt gedoneerd aan ‘Wings for Life’, de stichting van Red Bull die zich inzet voor onderzoek naar ruggenmergletsel. De organisatie kan nog niet zeggen hoeveel wordt gedoneerd.