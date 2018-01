Forever 21 sluit deuren flagshipstore op het Rokin

Dat meldt general manager Benjamin Colin op LinkedIn.



De sluiting heeft volgens Colin tot gevolg dat meer dan honderd werknemers hun baan verliezen. Waarom de reorganisatie plaatsvindt kan Colin niet zeggen.



Hij laat weten dat het niet te maken heeft met financiële problemen van de organisatie maar met een nieuw strategisch plan dat de komen jaren wordt uitgerold. 'Soms moet je een stapje terug doen om er weer twee vooruit te zetten,' aldus Colin.



De winkel blijft de maand januari nog open, zolang de huidige voorraad strekt. Colin laat weten dat er tachtig procent korting op de hele collectie wordt gegeven.



Wel in Rotterdam

De Amerikaanse modeketen opende nog geen vier jaar geleden de deuren van hun eerste winkel in Nederland. Het filiaal op het Rokin is 4500 vierkante meter, telt vijf verdiepingen en heeft ingangen op het Rokin en in de Kalverstraat.



Forever 21 heeft meer dan 800 winkels in 57 landen. In 2015 opende het bedrijf een tweede vestiging in Rotterdam. Die winkel blijft gewoon open.



