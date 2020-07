‘Forensisch Instituut kraakt geheime iPhone van kroongetuige Nabil B.’

Op 18 september vorig jaar werd advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat meldt NRC op basis van een brief van de rechter-commissaris die de krant heeft ingezien. B. ontkende eerder dat hij een mobiele telefoon in zijn cel heeft gehad.

Binnen een dag heeft het NFI de zescijferige code van de telefoon weten te kraken, zou in de brief te lezen zijn. Daarvoor werd een softwareprogramma gebruikt. B. had het toestel maandenlang in zijn bezit, van september 2017 tot en met 9 februari 2018. Gedurende die periode zat hij vast en onderhandelde hij nog met het Openbaar Ministerie (OM) om kroongetuige te worden.

Volgens NRC voerde B. gesprekken met een van zijn toenmalige advocaten en Whatsappgesprekken met familieleden. Hij zou het in deze gesprekken gehad hebben over zijn positie als kroongetuige en wat dit voor zijn omgeving zou betekenen. Ook sprak hij over zijn tijd in het criminele circuit en over personen die daarbij betrokken zijn geweest.

Vorig jaar juli gaf Nabil B. al toe dat hij een PGP-telefoon naar binnen had gesmokkeld in zijn cel. Er bestonden toen al vermoedens dat B. daarnaast ook beschikking heeft gehad over een iPhone.